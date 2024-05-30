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Пять секретных фраз, которые использует экипаж самолета: вот что они означают

30 мая 2024 13:30
Пять секретных фраз, которые использует экипаж самолета: вот что они означают
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

В некоторых случаях стоит напрячься.

Бортпроводники и пилоты часто обмениваются между собой фразами, которые обычному пассажиру могут быть непонятны. И речь не только о профессиональных терминах, но и некоторых зашифрованных посланиях. Например, мало кто знает, какой смысл в себе таит словосочетание «‎синий сок» и что обозначает выражение «семь дней в Германии‎».

Синий сок

Так обычно называют туалеты, когда говорят об их неисправности. Эта шифровка нужна для того, чтобы лишний раз не пугать пассажиров. Если один бортпроводник сообщает другому, что у него закончился синий сок, то есть вероятность, что одна из туалетных комнат будет закрыта. Пугаться здесь нечего, на безопасность полета это никак не влияет.

Пять секретных фраз, которые использует экипаж самолета: вот что они означают - image 1
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Товарищ командир или господин капитан

В салоне самолета есть специальный телефон, по которому бортпроводники могут связаться с пилотами. Его используют как для рядовых уточнений и организации полета, так и в чрезвычайных ситуациях. И если обычно стюардессы обращаются к пилотам по имени и отчеству, то в случае происшествия обращение меняется.

Если бортпроводник говорит «‎товарищ командир», значит, что в салоне возникла серьезная неисправность. А «‎господин капитан» — прямой сигнал к совершению аварийной посадки в случае если самолет окажется захвачен.

Семь дней в Германии

Иногда проводники могут обсудить кого-нибудь из пассажиров. Например, если им кто-то приглянулся или же, наоборот, вел себя неподобающе. Чтобы не делать этого в открытую, персонал придумал свой шифр.

Например, если стюардесса говорит, что хотела бы провести семь дней в Германии, то это значит, что речь идет о пассажире, сидящем на месте 7D (D в таком случае означает Deutschland — название страны на немецком). Для других букв используется страна, первая буква которой совпадает с обозначением нужного места.

Пять секретных фраз, которые использует экипаж самолета: вот что они означают - image 2
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пурель

Само по себе слово «Пурель» — название торговой марки санитайзеров. Но если вы слышите, как бортпроводник трижды повторяет это слово, значит, что у пассажира в салоне началась морская болезнь, и нужно быстро произвести уборку.

7500, 7600, 7700

Помимо особых обращений к пилоту, у стюардесс также есть определенные комбинации цифр, которые указывают на те или иные происшествия в самолете. Например, код 7500 свидетельствует о захвате самолета, а код 7700 — об аварии на борту. Если же стюардесса называет код 7600, это значит, что борт потерял связь с диспетчерским центром, объясняет портал «‎Турспутник».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ольга Назарова
Ольга Назарова
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