Пять секретных фраз, которые использует экипаж самолета: вот что они означают

Бортпроводники и пилоты часто обмениваются между собой фразами, которые обычному пассажиру могут быть непонятны. И речь не только о профессиональных терминах, но и некоторых зашифрованных посланиях. Например, мало кто знает, какой смысл в себе таит словосочетание «‎синий сок» и что обозначает выражение «семь дней в Германии‎».

Синий сок

Так обычно называют туалеты, когда говорят об их неисправности. Эта шифровка нужна для того, чтобы лишний раз не пугать пассажиров. Если один бортпроводник сообщает другому, что у него закончился синий сок, то есть вероятность, что одна из туалетных комнат будет закрыта. Пугаться здесь нечего, на безопасность полета это никак не влияет.

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Товарищ командир или господин капитан

В салоне самолета есть специальный телефон, по которому бортпроводники могут связаться с пилотами. Его используют как для рядовых уточнений и организации полета, так и в чрезвычайных ситуациях. И если обычно стюардессы обращаются к пилотам по имени и отчеству, то в случае происшествия обращение меняется.

Если бортпроводник говорит «‎товарищ командир», значит, что в салоне возникла серьезная неисправность. А «‎господин капитан» — прямой сигнал к совершению аварийной посадки в случае если самолет окажется захвачен.

Семь дней в Германии

Иногда проводники могут обсудить кого-нибудь из пассажиров. Например, если им кто-то приглянулся или же, наоборот, вел себя неподобающе. Чтобы не делать этого в открытую, персонал придумал свой шифр.

Например, если стюардесса говорит, что хотела бы провести семь дней в Германии, то это значит, что речь идет о пассажире, сидящем на месте 7D (D в таком случае означает Deutschland — название страны на немецком). Для других букв используется страна, первая буква которой совпадает с обозначением нужного места.

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Пурель

Само по себе слово «Пурель» — название торговой марки санитайзеров. Но если вы слышите, как бортпроводник трижды повторяет это слово, значит, что у пассажира в салоне началась морская болезнь, и нужно быстро произвести уборку.

7500, 7600, 7700

Помимо особых обращений к пилоту, у стюардесс также есть определенные комбинации цифр, которые указывают на те или иные происшествия в самолете. Например, код 7500 свидетельствует о захвате самолета, а код 7700 — об аварии на борту. Если же стюардесса называет код 7600, это значит, что борт потерял связь с диспетчерским центром, объясняет портал «‎Турспутник».

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