Регулярно переводите деньги с карты на карту? Вот когда это точно заинтересует налоговую

В последнее время разговоры о штрафах начали звучать чаще.

Простое перечисление денег с карты на карту между друзьями и родственниками может обернуться не только интересом со стороны банка, но и проверкой со стороны налоговой.

Особенно если суммы большие, поступают регулярно и от одних и тех же лиц. Экономист Борис Фролов, основатель проекта «Самбанкинг», в беседе с RT пояснил: если переводы выглядят как систематические выплаты за товары или услуги, налоговая вправе расценить их как доход и потребовать уплаты налога.

В этом случае возможны доначисления, пени и штрафы. Особенно это актуально, если один из участников перевода ранее сдавал, например, квартиру и попал под проверку после жалобы арендатора.

Фролов напомнил, что даже при возврате долга или дарении денег желательно иметь документ — расписку или договор, иначе может возникнуть риск, что перевод признают налогооблагаемым доходом.

Своим мнением по этой теме с «Городовым» поделилась Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова:

«Многочисленные комментарии о возможном налогообложении денежных переводов связано с некорректной трактовкой норм закона. Фактически Федеральная налоговая служба на протяжении нескольких лет обращает особое внимание на регулярные денежные переводы физическим лицам, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Регулярные переводы на фиксированные суммы могут свидетельствовать о том, что денежные средства поступают в счёт оплаты товаров или услуг, а значит признаются доходом, подлежащим налогообложению. Если факт подтвердится, гражданину будет начислен налог и возможно применены штрафные санкции за сокрытие дохода и уклонение от уплаты налога».

Она уточнила, что штрафы составляют 5% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% в целом. Кроме того, начисляются пени.

При этом сам по себе перевод между физлицами, если он сделан безвозмездно, не облагается налогом. Это указано в статье 217 Налогового кодекса РФ, а также подтверждено в письме ФНС № БС-16-11/33 от 11.02.2025.

Поэтому, если вы регулярно переводите деньги близким — особенно фиксированную сумму — лучше оформить это документально. Иначе однажды такой перевод могут признать скрытым доходом.