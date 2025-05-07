Одно из самых романтичных в Петербурге с историей: легенды Зимней канавки

Зимняя канавка была изначально сделана для защиты Зимнего дворца от наводнений, но впоследствии стала одним из самых красивых мест Петербурга.

Зимняя канавка — это совсем небольшой, всего 228 метров длиной, но невероятно атмосферный канал в самом сердце Санкт-Петербурга. Он соединяет две важнейшие реки — Неву и Мойку, и буквально вписан в архитектурный ансамбль Зимнего дворца и Эрмитажа. С этим каналом связано несколько интересных историй.

Как все начиналось

В 1718–1719 годах по указу Петра I рядом с его Зимним дворцом вырыли ров, чтобы осушить болото и защитить сооружение от частых наводнений. Этот ров постепенно превратился в канал, по которому могли ходить небольшие лодки с грузами для императорского двора. Сначала это была просто открытая канава, но со временем ее укрепили, расширили и сделали настоящим украшением города.

Преображение XVIII века

В середине XVIII века Зимняя канавка получила гранитные набережные, украшенные изящными решетками и фонарями. Это превратило ее из простой водной протоки в часть роскошного дворцового ансамбля. Вдоль канала построили несколько мостов — Эрмитажный, Первый Зимний и Второй Зимний.

Эрмитажный мост, построенный в XVIII веке, считается первым каменным мостом Петербурга и одним из самых романтичных мест города. Именно с ним связана сцена из оперы Чайковского «Пиковая дама», сообщает Флот Петербурга. Есть версия, что композитор взял за основу легенду о девушке, которая сбросилась с моста в Зимнюю канавку из-за предательства любимого.

Арка-галерея — символ прочности и красоты

Особое внимание привлекает арка, которая соединяет здания Старого Эрмитажа и Эрмитажного театра, перекинутая над каналом. Ее построили в 1783–1787 годах, и до сих пор точно не известно, кто был ее автором — Кваренги или Фельтен.

С ней связана забавная история: после строительства арки распускались слухи, что она хрупка и может рухнуть под весом людей. Чтобы доказать обратное, Екатерина II устроила в галерее пышный пир с придворной знатью. Арка выдержала праздник без проблем, подтвердив тем самым свою прочность.

Зимняя канавка сегодня

На сегодняшний день Зимняя канавка — это не только памятник истории, но и любимое место для прогулок и фотосессий. Особенно красиво здесь вечером, когда мягкий свет фонарей играет на воде и фасадах Эрмитажа.