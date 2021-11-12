Российские и белорусские десантники проведут учения из-за роста напряженности на границе

Военнослужащие армий России и Белоруссии проведут на белорусском полигоне учения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны республики.



По данным информагентства, учебно-боевые задачи военнослужащие двух стран выполнят на полигоне Гожский в Гродненской области. Там уже осуществляется высадка десанта. В учениях задействованы российские самолеты Ил-76 и вертолеты войск противовоздушной обороны Белоруссии.

В белорусском министерстве отметили, что учения проводятся в связи с наращиванием военной деятельности у западной границы республики.

«В связи с наращиванием военной деятельности вблизи госграницы проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства», – приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.