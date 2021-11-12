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Российские и белорусские десантники проведут учения из-за роста напряженности на границе

Опубликовано: 12 ноября 2021 17:32
Российские и белорусские десантники проведут учения из-за роста напряженности на границе
Российские и белорусские десантники проведут учения из-за роста напряженности на границе
Источник фото: Telegram @zhivetzhebelarus

Военнослужащие армий России и Белоруссии проведут на белорусском полигоне учения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны республики.


По данным информагентства, учебно-боевые задачи военнослужащие двух стран выполнят на полигоне Гожский в Гродненской области. Там уже осуществляется высадка десанта. В учениях задействованы российские самолеты Ил-76 и вертолеты войск противовоздушной обороны Белоруссии.
В белорусском министерстве отметили, что учения проводятся в связи с наращиванием военной деятельности у западной границы республики.
«В связи с наращиванием военной деятельности вблизи госграницы проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства», – приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.

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Автор:
Камиль Джабраилов
Политика
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