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Тесто для пиццы по этому рецепту выйдет идеальным: почти как в Италии

Тесто для пиццы по этому рецепту выйдет идеальным: почти как в Италии
Рецепт теста для вкусной пиццы

Промашка случается из-за одного ингредиента.

Нет нужды обладать навыками профессионального кулинара, чтобы готовить превосходную итальянскую пиццу. Достаточно замесить вкусное тесто. И делать его нужно вовсе не на основе воды, как поступают многие.

Вот что вам понадобится:

  • мука — 650 г,
  • молоко — 500 мл,
  • растительное масло — 3 ст. л.,
  • сахар — 2 ст. л.,
  • сухие дрожжи — 1 пакетик,
  • соль — 0,5 ч. л.

Соедините все сухие ингредиенты и залейте теплое молоко. Туда же отправьте растительное масло. Под конец можно добавить еще немного муки, но тесто все равно должно получиться очень липким.

Разделите заготовку на две части и уберите их в полиэтиленовые пакеты. Положите мешочки в холодильник не меньше, чем на три часа. Спустя время можно слегка обмять тесто и раскатать в лепешку. Она станет основой для необыкновенной пиццы, говорится на Дзен-канале «Кухня наизнанку».

Источник фото: Изображение от Kelvin T на Unsplash

Общество Кулинария Рецепты
13 января 2024 13:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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