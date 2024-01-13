Тесто для пиццы по этому рецепту выйдет идеальным: почти как в Италии

Нет нужды обладать навыками профессионального кулинара, чтобы готовить превосходную итальянскую пиццу. Достаточно замесить вкусное тесто. И делать его нужно вовсе не на основе воды, как поступают многие.

Вот что вам понадобится:

мука — 650 г,

молоко — 500 мл,

растительное масло — 3 ст. л.,

сахар — 2 ст. л.,

сухие дрожжи — 1 пакетик,

соль — 0,5 ч. л.

Соедините все сухие ингредиенты и залейте теплое молоко. Туда же отправьте растительное масло. Под конец можно добавить еще немного муки, но тесто все равно должно получиться очень липким.

Разделите заготовку на две части и уберите их в полиэтиленовые пакеты. Положите мешочки в холодильник не меньше, чем на три часа. Спустя время можно слегка обмять тесто и раскатать в лепешку. Она станет основой для необыкновенной пиццы, говорится на Дзен-канале «Кухня наизнанку».

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