Тайна «Самсона» на скале: Петергоф раскроет историю возрождения фонтана-символа

Весенний праздник фонтанов 17 мая в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» посвятят легендарному «Самсону». Гостей ждет театрализованное представление на Большом каскаде и лекторий, где расскажут об эвакуации произведений искусства и последующей их реставрации после Великой Отечественной войны.

Кроме того, посетители смогут бесплатно отправить открытку с изображением фонтана «Самсон» своим друзьям и родным по России.

«Фонтан «Самсон» уже вернулся на свое законное место в 1947 году. Петродворец лежал в руинах, Ленинград только-только начал восстанавливаться. А «Самсон» уже был пущен», — рассказал генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков в беседе телеканала «Санкт-Петербург».

«Подвиг Возрождения»: новый музейный сезон, посвященный Победе

Новый музейный сезон посвящен 80-летию Великой Победы. Сейчас специалисты готовят уникальный выставочный проект «Подвиг Возрождения» — в Большом Петергофском дворце воссоздают историю самого трагичного периода в жизни музея — оккупации и разрушения фашистскими войсками. Экспозицию обещают открыть 16 июня.

Популярность Петергофа растет

Примечательно, что «Петергоф» остается одним из самых популярных туристических мест. За майские праздники его посетили 300 тысяч гостей — это на 30% больше, чем годом ранее.

Традиционная программа весеннего праздника фонтанов:

Из года в год площадкой проведения становится Большой каскад на фоне Большого Петергофского дворца. В программу обычно входят:

Театрализованное шоу с участием артистов оперы и балета, а также студентов творческих коллективов.

Развлекательные мероприятия для гостей.

Фееричный запуск фонтанов в формате водного музыкального представления.

Пиротехническое шоу и пушечный залп, которые завершают программу и открывают летний сезон.

Как добраться до Петергофа: