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Тайна «Самсона» на скале: Петергоф раскроет историю возрождения фонтана-символа

Опубликовано: 12 мая 2025 21:02
Петергоф, праздник фонтанов
Тайна «Самсона» на скале: Петергоф раскроет историю возрождения фонтана-символа
globallookpress/ Semen Likhodeev

Театрализованное шоу, рассказы о подвиге возрождения и салют: программа весеннего праздника.

Весенний праздник фонтанов 17 мая в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» посвятят легендарному «Самсону». Гостей ждет театрализованное представление на Большом каскаде и лекторий, где расскажут об эвакуации произведений искусства и последующей их реставрации после Великой Отечественной войны.

Кроме того, посетители смогут бесплатно отправить открытку с изображением фонтана «Самсон» своим друзьям и родным по России.

«Фонтан «Самсон» уже вернулся на свое законное место в 1947 году. Петродворец лежал в руинах, Ленинград только-только начал восстанавливаться. А «Самсон» уже был пущен», — рассказал генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков в беседе телеканала «Санкт-Петербург».

«Подвиг Возрождения»: новый музейный сезон, посвященный Победе

Новый музейный сезон посвящен 80-летию Великой Победы. Сейчас специалисты готовят уникальный выставочный проект «Подвиг Возрождения» — в Большом Петергофском дворце воссоздают историю самого трагичного периода в жизни музея — оккупации и разрушения фашистскими войсками. Экспозицию обещают открыть 16 июня.

Популярность Петергофа растет

Примечательно, что «Петергоф» остается одним из самых популярных туристических мест. За майские праздники его посетили 300 тысяч гостей — это на 30% больше, чем годом ранее.

Традиционная программа весеннего праздника фонтанов:

Из года в год площадкой проведения становится Большой каскад на фоне Большого Петергофского дворца. В программу обычно входят:

  • Театрализованное шоу с участием артистов оперы и балета, а также студентов творческих коллективов.
  • Развлекательные мероприятия для гостей.
  • Фееричный запуск фонтанов в формате водного музыкального представления.
  • Пиротехническое шоу и пушечный залп, которые завершают программу и открывают летний сезон.

Как добраться до Петергофа:

  • Метеор. Самый быстрый и живописный способ добраться в парк — метеор по Финскому заливу из центра Петербурга (от Адмиралтейской набережной). Поездка по воде совсем не покажется изнурительным путем до пригорода, а даже наоборот — ярким впечатлением и знакомством с Петербургом с воды.
  • Электричка. Электрички регулярно отправляются от Балтийского вокзала. Выходите на станции «Новый Петергоф» или «Старый Петергоф». Оттуда до парка можно дойти пешком за 35-40 минут, добраться на городском автобусе или совсем быстро доехать на местном такси. В целом время в пути займет около 1 часа.
  • Автобус. Наиболее удобный вариант для жителей у метро — автобусы регулярно ходят от станций «Автово», «Ленинский проспект», «Проспект Ветеранов» и «Балтийская». Время в пути примерно займет 1 час, но учитывайте, что можете попасть в пробку.
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Автор:
Ксения Пронина
Город
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