Секретные бонусы ЕКП: как получить максимум от карты петербуржца

Единая карта петербуржца (ЕКП) — это не просто проездной, а многофункциональный инструмент, объединяющий функции банковской, транспортной, скидочной карты и электронной подписи. Она доступна всем гражданам РФ и выпускается на базе платежной системы «Мир».

Многие, однако, используют ее лишь для оплаты проезда, не подозревая о скрытых возможностях.

Выгодные тарифы на транспорт

В 2025 году поездка в метро по ЕКП стоит 56 рублей вместо 81 рубля — экономия 25 рублей с каждой поездки. В наземном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, включая «Чижик») тариф при оплате картой — 50 рублей, а через смартфон — всего 45 рублей.

«Серебряный» бонус

Для пенсионеров (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) предусмотрен электронный сертификат на 1500 рублей для покупки билетов в городские музеи. Кроме того, пенсионеры получают скидки в медицинских центрах, аптеках, стоматологиях и могут посещать более 20 региональных музеев всего за 1 рубль.

Скидки и программа лояльности

Более 800 партнеров программы предлагают скидки держателям ЕКП. Например, в аптеках «Горздрав» действует скидка 2% при оплате картой. Скидки до 30% доступны в различных сферах — от фитнеса до театров.

«Магазин поощрений»: баллы за активность

Как пишет канал «Блокнот путешественника», заработанные баллы можно обменять на билеты в музеи, театры, экскурсии и подарочные сертификаты в «Магазине поощрений». Как копить баллы?

Участвовать в опросах: на портале ЕКП регулярно проводятся опросы по актуальным городским темам. За каждый опрос начисляется 20 баллов.

Двигаться больше: сервис «Активность» в мобильном приложении ЕКП начисляет 3 балла за каждые 10 000 шагов. Нужно синхронизировать приложение с шагомером на смартфоне (например, Google Fit) — и копить баллы, просто гуляя.

Минимальный порог для 85 рублей, 1,5 часа — 100 рублей. Льготные дни и расписание нужно уточнять на сайте банного комплекса.

Способ накопления баллов Описание Количество баллов за действие Частота/Примечания Участие в голосованиях на сайте Ответы на соцопросы (3–5 вопросов) о жизни в городе, инфраструктуре, праздниках и др. 20 баллов за каждый опрос Опросы появляются 2 раза в неделю (понедельник, четверг) Использование сервиса «Активность» Синхронизация с шагомером смартфона, начисление баллов за пройденные шаги 3 балла за 10 000 шагов Баллы начисляются регулярно при достижении порога шагов

Кешбэк за школьное питание

До 31 мая 2025 года действует кешбэк 10% (максимум 500 рублей в месяц) при пополнении счета на сайте ГЛОЛАЙМ для оплаты школьного питания.

Почему бонусы остаются невостребованными?

Многие держатели ЕКП не знают о «Магазине поощрений», сервисе «Активность», льготах на посещение бань и специальных предложениях для пенсионеров. Это связано с недостаточной информированностью — люди привыкли использовать карту только как проездной.

Обмен баллов Возможности использования накопленных баллов Минимальный порог для обмена Примеры подарков и услуг «Магазин поощрений» Обмен баллов на билеты в музеи, театры, сувениры, сертификаты партнеров От 500 баллов Билеты в музеи от 400 баллов, культурные мероприятия от 700 баллов и выше

Единая карта петербуржца — это мощный инструмент для экономии в повседневной жизни.