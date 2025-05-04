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Стрелка Васильевского острова: как простые инструменты превратили гранит в символ Петербурга

Опубликовано: 4 мая 2025 18:32
Каменные шары
Стрелка Васильевского острова: как простые инструменты превратили гранит в символ Петербурга
globallookpress/Zamir Usmanov

Секреты мастерства создателя гранитных шаров и Ростральных колонн.

Гранитные шары, украшающие Стрелку Васильевского острова, — неотъемлемая часть петербургского пейзажа. Они стали символами города, узнаваемыми наравне с корабликом Адмиралтейства и ангелом Петропавловского собора. Но кто создал эти каменные шедевры, ставшие визитной карточкой Петербурга?

Самсон Суханов: гений камнерезного искусства

За созданием этих вечных символов стоит имя Самсона Ксентфонтовича Суханова (1768-1844) — выдающегося русского скульптора-камнетеса, работавшего в Петербурге в первой трети XIX века.

Самсон Суханов — скульптор и камнетес создавший символ великого города.

От крестьянина до мастера: путь к успеху

Родившись в бедной крестьянской семье, Суханов, благодаря упорному труду и старанию, достиг невероятных высот. Приехав в 1800 году в Петербург, за короткий срок он в совершенстве освоил ремесло камнетеса.

Суханов не только стал мастером своего дела, но и успешным купцом и строительным подрядчиком, сформировавшим свою артель.

Не имея специального образования, но обладая даром и смекалкой, Суханов своими руками, не используя почти никаких измерительных инструментов, кроме шаблона, зубила и молотка, создал эти самые гранитные шары. На Стрелке же бригада Самсона Ксенофонтовича по проекту архитектора Тома де Томона изготовила и установила Ростральные колонны, оформила Биржевую площадь.

Как пишет канал «Петербург знакомый и незнакомый», Суханов воплотил в жизнь грандиозный проект ансамбля Стрелки Васильевского острова.

Наследие мастера: вечные творения

После себя Суханов на века оставил потомкам свои работы. Он со своей артелью облицевал набережные Крюкова канала, изготовил каменные ванны для загородных царских резиденций, включая исполинскую Баболовскую царь-ванну, участвовал в установке колонн Исаакиевского собора, в течение семи лет был главным приказчиком при строительстве Казанского собора. Кроме того, выполнил колонны и статуи для зданий Горного корпуса и Главного адмиралтейства.

Суханов оставил неизгладимый след в облике Петербурга, воплотив в камне величие и красоту города.

Символизм сфер

Многие считают, что сферы несут сакральный смысл. Существует легенда, что шары были высечены «на глаз» мастером Самсоном Сухановым без использования каких-либо измерительных инструментов. Поэтому возникла традиция загадывать у шаров желание — горожане верят, что гранитные исполины могут дать человеку немного своей силы.

Память о гении

Самсон Суханов — гениальный мастер, благодаря которому Петербург приобрел свои узнаваемые символы. Его творения — напоминание о таланте, трудолюбии и стремлении к совершенству. Гуляя по Стрелке Васильевского острова, стоит вспомнить о человеке, который преобразил этот уголок города, оставив о себе память на века.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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