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Сладкая находка: реставраторы во время изучения бального платья сестры Николая II отыскали милый артефакт

Опубликовано: 6 мая 2025 11:02
Реставраторы, платье
Сладкая находка: реставраторы во время изучения бального платья сестры Николая II отыскали милый артефакт
Городовой ру

Наряд родственницы царя — это ценный экспонат, который в течение 100 лет сохранил внутри себя маленький клад.

Неожиданные находки для реставраторов в Петербурге стали уже рутиной. Тут за каждым экспонатом стоит своя история или тайна. Во время реставрации платья великой княгини Ксении Александровны — сестры последнего российского императора Николая II, тоже была найдена неожиданная вещь, которую она, видимо, забыла.

Это как найти после зимы в кармане весенней куртки деньги. Приятно и своевременно. Теперь эта вещь стала настоящим артефактом.

Как это произошло?

Платье Ксении Александровны — очень красивый и ценный наряд, который она носила на костюмированном балу в Зимнем дворце в 1903 году. Тогда все гости были одеты в стиле XVII века, и платье княгини сделали именно в таком духе. Долгие годы наряд сохранялся довольно хорошо, но кое-где швы немного разошлись.

Тогда реставраторы стали аккуратно его изучать, и заметили на рукаве что-то необычное — розоватый кусочек, который оказался надкусанной конфетой-помадкой, передают РИА Новости.

Почему конфета оказалась в платье?

Скорее всего, во время бала княгиня решила полакомиться конфетой, но не доела ее. Просто выбросить сладость было неудобно, и она спрятала ее в рукав платья. Так конфета пролежала там больше ста лет, сохранившись почти в первозданном виде.

Что интересного в этой находке?

Конфета сохранилась настолько хорошо, что на ней даже видны следы зубов, а при большом увеличении можно рассмотреть тисненные буквы — скорее всего, это знак кондитерской фабрики, которая её сделала.

Несмотря на возраст, конфета не покрылась плесенью, и один из реставраторов даже осторожно попробовала ее — она оказалась еще сладкой.

Теперь сладкий артефакт бережно хранят в отдельной коробочке рядом с платьем в Эрмитаже. Так простая конфета, спрятанная в рукаве платья, стала настоящим «сладким посланием» из прошлого.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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