Доказательство загробной жизни: чем запомнилось 7 июля в истории Петербурга

История Санкт-Петербурга — это не только блистательные дворцы и величественные соборы, но и трагические события, научные открытия и удивительные судьбы.

1718: смерть цесаревича Алексея — тайна Петропавловской крепости

7 июля 1718 года в Петропавловской крепости скончался цесаревич Алексей Петрович. Официальная версия гласила — удар.

Однако, сохранились документы, указывающие на жестокие пытки, которым цесаревич подвергся незадолго до смерти. По одной из версий, он был убит в камере по приказу Петра I.

Цесаревич был похоронен в Петропавловском соборе, на похоронах присутствовал его отец.

1924: рождение Натальи Бехтеревой — нейрофизиолог, верившая в загробную жизнь

7 июля 1924 года родилась Наталья Бехтерева, знаменитый нейрофизиолог и академик.

Судьба Натальи Петровны сложилась непросто. Ее отец был расстрелян, а мать репрессирована.

Поэтому будущий ученый воспитывалась вместе с братом в детском доме. С 1990 по 2008 годы Бехтерева была научным руководителем Института мозга человека РАН.

Она уделяла особое внимание мистике и паранормальным явлениям, верила в вещие сны и жизнь после смерти. Ее знаменитая фраза:

«Смерти нет, господа, это можно доказать!»

1932: порошковое молоко — вклад Ленинграда в пищевую промышленность

7 июля 1932 года в Ленинградском научно-исследовательском институте молочной промышленности впервые в СССР был разработан термический способ переработки молока в порошок.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», этот метод стал важным шагом в развитии молочной промышленности.

Сегодня это Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий — признанный научный центр в области холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения.

1938: день рождения ленинградского телевидения

7 июля 1938 года на базе опытного телецентра была показана первая в СССР телевизионная передача — двухчасовой концерт. С тех пор 7 июля считается днем рождения городского телевидения.

Первые передачи велись из студии на улице Академика Павлова, 13а. Спустя десять лет в Ленинграде состоялся первый в стране внестудийный прямой эфир. Тогда в стандарте 441 строки показали демонстрацию трудящихся на Дворцовой площади.

Эти события — смерть цесаревича, рождение ученого, разработка нового способа переработки молока, появление телевидения — кажутся совершенно разными. Но они связаны между собой историей Санкт-Петербурга.