Сморщенный лимон еще можно спасти: за одну ночь вернется в прежнюю форму

Экономные хозяйки все равно пускают в расход скукожившиеся лимоны, ведь зачастую страдает только их внешний вид, а вкус остается прежним. Но немногие знают, что вернуть цитрусам первозданную форму можно за каких-то 12 часов.

Никогда не помешает держать в запасах пару–тройку лишних лимонов, особенно в сезон гриппов и простуды. К тому же они придают пикантную нотку любым приготовленным блюдам. А если заметили, что один из плодов сморщился, подготовьте ледяную воду.

Фрукт необходимо будет погрузить в жидкость так, чтобы она полностью его покрывала. Оставьте плод в таком виде на ночь, а наутро он уже «вернется к жизни» как ни в чем не бывало, передает Дзен-канал Technotion.

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