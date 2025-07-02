Мексика или Россия: где продуктовая корзина стоит дешевле — взгляд тревел-блогера

Порой кажется, что за границей все лучше — солнце ярче, море теплее, а цены ниже. Российский тревел-блогер поделилась своими наблюдениями о стоимости продуктов в Мексике, сравнив их с отечественными. Результаты оказались весьма любопытными — и заставляют задуматься.

Хлеб насущный: Мексиканская выпечка против российской

Одним из самых неожиданных открытий стала цена на хлеб. В Мексике булочка обойдется всего в 2 песо — это около 10 рублей. В России же за аналогичный продукт придется заплатить 60-80 рублей.

«Хлеб в Мексике дешевле — и, кстати, вкуснее, скажу вам честно», — отмечает Ершова Марина в своем Дзен-канале .

Такая разница в цене на базовый продукт питания — серьезный аргумент в пользу мексиканской продуктовой корзины.

Авокадо — роскошь или доступность?

Авокадо, ставший популярным ингредиентом многих блюд, в России часто является недешевым удовольствием. В Мексике два авокадо можно приобрести за 20 песо — 100 рублей.

В России же одна штука обойдется в ту же сумму, причем не всегда удастся найти свежий и вкусный экземпляр.

Разница в цене и качестве авокадо — еще один фактор, склоняющий чашу весов в пользу Мексики.

Сыр, йогурт и картофель: Сравнение основных продуктов

Помимо хлеба и авокадо, блогер сравнила цены на другие основные продукты питания:

Сыр (180 грамм): Мексика — 40 песо (200 рублей), Россия – 250-300 рублей.

Килограмм натурального йогурта: Мексика — 50-70 песо (250-350 рублей), Россия – 180-250 рублей.

Килограмм картофеля: Мексика — 100-150 рублей, Россия — от 90 рублей.

Видно, что некоторые продукты в Мексике стоят дороже — например, картофель. Однако в целом, многие базовые продукты питания оказываются доступнее, чем в России.

Мясной вопрос: Говядина слайсами

Цена на мясо — важный показатель стоимости жизни в любой стране.

В Мексике хороший слайс говядины обойдется от 170 песо за килограмм — примерно 850 рублей. В России килограмм говядины стоит от 600 рублей и до бесконечности — в зависимости от места покупки и качества мяса.

Разница в цене на говядину не столь значительна, как на другие продукты, но все же присутствует.

Итоги: Мексиканский рай или российская реальность?

«Жить на копейки в Мексике не получится. Но есть плюсы — продукты свежие, фрукты настоящие, а булочки bolillo и вовсе как маленькая радость каждому завтраку», — заключает блогер.

Несмотря на то, что некоторые продукты в Мексике стоят дороже, в целом, продуктовая корзина оказывается более доступной, чем в России. К тому же, качество и свежесть продуктов, по мнению блогерши, также на высоте.

Выбор между Мексикой и Россией — вопрос личных предпочтений и финансовых возможностей. Однако сравнение цен на продукты позволяет получить представление о стоимости жизни в этих странах и принять взвешенное решение.

Возможно, мексиканский рай и не такой уж недостижимый — как кажется на первый взгляд. Важно помнить — сравнение цен, представленное блогером, — это лишь один взгляд на картину, и реальные затраты могут варьироваться в зависимости от региона проживания, потребительских привычек и других факторов.

Тем не менее, эти данные дают пищу для размышлений и позволяют лучше понять экономическую ситуацию в разных странах мира.

Цены актуальны на момент публикации.