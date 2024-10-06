Стирайте и экономьте: как не разориться, если у вас горы грязного белья

Советы для тех, кто боится потратить много электроэнергии.

Стирка действительно может оказаться одним из самых затратных домашних дел, но есть несколько эффективных способов сэкономить на электроэнергии и воде:

Используйте режим «Эко»

Если в вашей стиральной машине есть этот режим, обязательно его включайте. Он оптимизирует расход воды и энергии, снижая их до минимума.

Стирайте при низкой температуре

В большинстве случаев вещи можно стирать при температуре 30–40°C, что существенно экономит электроэнергию на нагрев воды.

Включайте быструю стирку

Для одежды без сильных загрязнений этот режим поможет сэкономить время и ресурсы, ведь стирка длится меньше и потребляет меньше воды и электричества.

Загружайте барабан полностью

Стирайте при полной загрузке, чтобы сократить количество стирок. Гонять полупустой барабан – это нерациональное использование ресурсов.

Используйте отжим вместо сушки

Если в машине есть встроенная сушка, замените ее на интенсивный отжим. Высушите вещи на воздухе — это сэкономит электроэнергию и продлит срок службы одежды.

Регулярно очищайте фильтр

Забитый фильтр увеличивает нагрузку на двигатель, что повышает потребление энергии. Чистка фильтра поддерживает машину в рабочем состоянии и помогает ей работать более эффективно.

Эти простые шаги помогут вам снизить расходы на стирку, сохранив при этом качество очистки одежды, советует портал Дом Mail.

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