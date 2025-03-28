Сухарь или токсик: почему отсутствие эмодзи в сообщениях вызывает подозрение

Не следует судить о человеке только по наличию или отсутствию смайликов в его сообщениях.

Распространено мнение, что отсутствие эмодзи в сообщениях свидетельствует о токсичности человека. Психолог, член ОППЛ (Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги) Сергей Ланг прокомментировал это утверждение для портала «Городовой».

Эмодзи как часть общения

«Переписка является частью нашей жизни. Мы много времени проводим, переписываясь с коллегами, друзьями, родственниками и любимыми. И смайлики, эмодзи — это часть эмоций, которые люди наделяют сообщением. Чтобы общение было более интересным, позитивным и эмоциональным, эмодзи добавлять нужно», — отметил специалист.

Интерпретация сообщений

«Если вы не добавляете смайлики, то каждый человек будет читать ваши сообщения и интерпретировать их в соответствии со своими травмами, установками и эмоциями. Вы можете написать хорошее сообщение, но без смайликов оно может вызвать у другого человека агрессию или недопонимание», — пояснил Сергей Ланг.

«Токсичность» отсутствия эмодзи

«Да, считается, что люди, которые не употребляют эмодзи, — токсичные, грустные, безэмоциональные люди. Им сложнее добиться желаемого в переписке и общении. Поэтому я как специалист рекомендую это делать», — заявил психолог.

Возрастной аспект

Однако Сергей Ланг отметил и возрастной аспект в использовании эмодзи:

«Сейчас поколение другое, они добавляют прямо и модели. Более старшее поколение, включая меня, скорее всего, просто добавит скобку, потому что мне так проще. У каждого поколения свои стили общения и выражения».

Разные стили общения

«Взять поколение 10-15 лет назад и теперь — у них разный стиль общения. Это не говорит о том, что человек сухарь или токсик, просто разные стили», — подчеркнул психолог.

Таким образом, отсутствие эмодзи в сообщениях может быть воспринято как признак токсичности, однако это не всегда так. Важно учитывать возрастной аспект и стиль общения конкретного человека.

В целом, использование эмодзи делает диалог более ясным, понятным и эмоционально насыщенным, поэтому их использование рекомендуется. Важно обращать внимание на контекст общения и индивидуальные особенности собеседника.

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