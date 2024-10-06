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Сырники по-осеннему: готовим любимое лакомство с тыквой и яблоками

6 октября 2024 07:00
Сырники по-осеннему: готовим любимое лакомство с тыквой и яблоками
Сырники по-осеннему: готовим любимое лакомство с тыквой и яблоками
legion-media

Рецепт максимально простой и доступный.

Осенние сырники с добавлением сезонных фруктов и овощей — это отличный способ разнообразить классический рецепт и придать ему уютный осенний вкус. Вот пошаговый рецепт сырников с тертым яблоком или тыквенным пюре.

Ингредиенты:

  • Творог (5%) — 500 г;
  • Куриные яйца — 2 шт.;
  • Мука — 4 ст. л.;
  • Сахар — 2 ст. л.;
  • Щепотка соли
  • Тертое яблоко или тыквенное пюре — 100 г (можно использовать по 50 г каждого ингредиента);
  • Ваниль или корица — по вкусу;
  • Подсолнечное масло — для жарки;
  • Сметана или мед — для подачи.

Пошаговый рецепт:

  1. В глубокой миске смешайте творог, яйца и сахар. Добавьте щепотку соли и муку. Тщательно перемешайте все до однородной консистенции.

  2. В получившуюся массу добавьте тертое яблоко или тыквенное пюре. По желанию можно добавить немного корицы или ванили, чтобы усилить аромат.

  3. Сформируйте небольшие кругляшки из теста и слегка придавите их, чтобы придать им классическую форму сырников.

  4. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом на среднем огне. Обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.

  5. Подавайте сырники горячими, со сметаной или медом на ваш вкус, советует портал News.

Эти осенние сырники получаются нежными и ароматными благодаря фруктам и специям. Приятного аппетита!

Ранее мы делились секретом приготовления хрустящих тыквенных драников.

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Автор:
Ольга Хромова
Общество РецептыДом
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