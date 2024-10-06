Сырники по-осеннему: готовим любимое лакомство с тыквой и яблоками

Осенние сырники с добавлением сезонных фруктов и овощей — это отличный способ разнообразить классический рецепт и придать ему уютный осенний вкус. Вот пошаговый рецепт сырников с тертым яблоком или тыквенным пюре.
Ингредиенты:
- Творог (5%) — 500 г;
- Куриные яйца — 2 шт.;
- Мука — 4 ст. л.;
- Сахар — 2 ст. л.;
- Щепотка соли
- Тертое яблоко или тыквенное пюре — 100 г (можно использовать по 50 г каждого ингредиента);
- Ваниль или корица — по вкусу;
- Подсолнечное масло — для жарки;
- Сметана или мед — для подачи.
Пошаговый рецепт:
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В глубокой миске смешайте творог, яйца и сахар. Добавьте щепотку соли и муку. Тщательно перемешайте все до однородной консистенции.
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В получившуюся массу добавьте тертое яблоко или тыквенное пюре. По желанию можно добавить немного корицы или ванили, чтобы усилить аромат.
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Сформируйте небольшие кругляшки из теста и слегка придавите их, чтобы придать им классическую форму сырников.
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Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом на среднем огне. Обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.
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Подавайте сырники горячими, со сметаной или медом на ваш вкус, советует портал News.
Эти осенние сырники получаются нежными и ароматными благодаря фруктам и специям. Приятного аппетита!
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