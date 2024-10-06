Сырники по-осеннему: готовим любимое лакомство с тыквой и яблоками

Осенние сырники с добавлением сезонных фруктов и овощей — это отличный способ разнообразить классический рецепт и придать ему уютный осенний вкус. Вот пошаговый рецепт сырников с тертым яблоком или тыквенным пюре.

Ингредиенты:

Творог (5%) — 500 г;

Куриные яйца — 2 шт.;

Мука — 4 ст. л.;

Сахар — 2 ст. л.;

Щепотка соли

Тертое яблоко или тыквенное пюре — 100 г (можно использовать по 50 г каждого ингредиента);

Ваниль или корица — по вкусу;

Подсолнечное масло — для жарки;

Сметана или мед — для подачи.

Пошаговый рецепт:

В глубокой миске смешайте творог, яйца и сахар. Добавьте щепотку соли и муку. Тщательно перемешайте все до однородной консистенции. В получившуюся массу добавьте тертое яблоко или тыквенное пюре. По желанию можно добавить немного корицы или ванили, чтобы усилить аромат. Сформируйте небольшие кругляшки из теста и слегка придавите их, чтобы придать им классическую форму сырников. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом на среднем огне. Обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3–4 минуты с каждой стороны. Подавайте сырники горячими, со сметаной или медом на ваш вкус, советует портал News.

Эти осенние сырники получаются нежными и ароматными благодаря фруктам и специям. Приятного аппетита!

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