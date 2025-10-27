Городовой / Город / Об этом уже забыли: как в Петербурге появились дворы-колодцы и какую функцию выполняли
Об этом уже забыли: как в Петербурге появились дворы-колодцы и какую функцию выполняли

Опубликовано: 27 октября 2025 12:51
Двор-колодец
Фото Городовой.ру

Эта особенность удивляет гостей города.

Санкт-Петербург славится не только дворцами и музеями, но и своими уникальными дворами-колодцами, придающими городу особое, слегка мрачное очарование. Эти необычные внутренние дворики манят своей загадочной эстетикой и скрытой историей. Зачем же их строили?

Дворы как склады

Первая версия гласит, что дворы-колодцы служили своеобразными складами. Во внутренний двор можно было сбросить уголь и дрова, скрывая хозяйственные нужды от глаз на парадной улице. Однако, как отмечают историки, подобное использование дворов началось уже после их появления.

Голландское влияние

Пётр I, стремившийся придать Петербургу европейский облик, вдохновился голландской архитектурой и велел строить дома со «сплошными» фасадами. Осушение болотистой почвы под застройку было дорогим делом, и строители старались экономить, создавая здания с минимальными промежутками. Так появились «связанные» дома, образующие знаменитые дворы-колодцы.

Бум доходных домов

С ростом популярности Петербурга каждый метр земли стал цениться на вес золота. Доходные дома — многоквартирные здания для сдачи жилья — возводились максимально плотно, доходя до шести этажей. Это позволило увеличить количество арендуемых помещений и обеспечить дополнительный доход владельцам, передает портал «Культурология».

Дворы-колодцы стали символом рациональной застройки в условиях ограниченного пространства города на Неве.

Ранее мы рассказывали, по каким словам можно узнать коренного жителя Петербурга. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор:
Юлия Аликова
Город
