Тараканов нет, летучих мышей и в помине: туристка в Китае посетила рынок для местных — ассортимент разочаровал

Чтобы понять, чем живёт кухня другой страны, лучше всего отправиться не в ресторан, а на рынок. Именно так и поступила туристка, оказавшись в китайском Сиане.

Совпадение оказалось удачным — прямо у древних крепостных стен в день её приезда развернулась продуктовая ярмарка. К вечеру, впрочем, от неё не осталось и следа — китайцы умеют быстро сворачивать свои уличные лавки, не оставляя после себя мусора.

Как рассказывает путешественница, ничего экзотического в духе панголинов, тараканов и летучих мышей она там не увидела. Зато поразил богатый ассортимент овощей, фруктов и грибов.

Особенно удивила свежая клубника — несмотря на то, что была зима. Китайцы, по её словам, едят много зелени, лука, разных сортов редьки, ямса и сахарного тростника. Местные просто обожают грибы — и не чураются тех, что в европейских справочниках проходят как «условно съедобные».

Мясо в Китае дорогое, но на прилавках можно было найти свинину, курятину и копчёные деликатесы из говядины. Рядом продавались горы яблок и мандаринов, помело и вяленая хурма. Туристка отметила, что в январе выбор фруктов уже был немаленький, а летом, судя по всему, становится ещё шире.

Выпечка в Сиане тоже присутствует — булочки мантоу, печенье, разные виды лапши. При этом почти всё это приготовлено не на пшеничной, а на рисовой, ямсовой или кукурузной муке. Это объясняется региональной спецификой: в Шанси рис доминирует.

Что касается сладкого, то на рынке — никаких тортов и конфет, что несколько разочаровало. Только фрукты и немного закусок из тофу. А вот в магазинах, по наблюдениям туристки, местные активно покупают снеки и газировку — то есть питаться «здорово» получается далеко не у всех.

В целом, китайский рынок произвёл на путешественницу странное впечатление: разнообразие есть, нет полуфабрикатов, но и каких-то уникальных продуктов то же. Почти как в России.