Большой проспект Петроградской стороны: жемчужина Модерна и сердце того самого «острова»

Эта улица — главная артерия Петроградской стороны, настоящий музей под открытым небом, где роскошь модерна соседствует с духом прошедших эпох, а неспешный ритм отличается от суеты центра.

Большой проспект Петроградской стороны — это ось, вокруг которой вращается жизнь этого знаменитого «острова».

Он видел все — от первых деревянных построек и дач до великолепных образцов архитектуры начала XX века, пережил блокаду и советские годы, чтобы стать сегодня одной из самых атмосферных улиц города.

Как рос «остров» и его главная артерия

История Большого проспекта неразрывно связана с развитием самой Петроградской стороны, одного из старейших районов Петербурга.

Изначально это был просто тракт, соединяющий Петропавловскую крепость с остальной частью острова и дальше — с Выборгской стороной.

Постепенно вдоль него стали появляться небольшие домики, огороды, затем — усадьбы и доходные дома.

Проспект быстро стал главной транспортной и торговой магистралью района.

Его отличало от центральных проспектов то, что он рос более органично, сохраняя некоторую независимость и свой особый уклад жизни — жизнь не столько парадную, сколько буржуазную и интеллигентную.

Эпоха Модерна: когда проспект стал произведением искусства

Настоящий расцвет Большого проспекта пришелся на конец XIX — начало XX века.

Это было время строительного бума и торжества стиля модерн. Именно тогда вдоль проспекта выросли удивительные здания с причудливыми фасадами, эркерами, башенками, мозаиками и лепниной — настоящие образцы архитектурного искусства.

Доходные дома, построенные по проектам знаменитых архитекторов, были рассчитаны на состоятельную публику. Улица стала центром моды, изящных искусств и светской жизни Петроградской стороны.

Здесь открывались дорогие магазины, рестораны, кинотеатры.

Прогулка по Большому проспекту в начале века — это было погружение в атмосферу роскоши и артистизма, улица блистала и манила своей неповторимой красотой.

Большой в XX веке и сегодня: сохраняя дух, встречая новое

Советская эпоха принесла Большому проспекту некоторые изменения — он не раз менял название (например, носил имя Карла Либкнехта), но сохранил свою функцию главной улицы района.

Серьезных разрушений в годы войны он избежал, и великолепные здания модерна остались на своих местах. Сегодня Большой проспект Петроградской стороны — это оживленная магистраль, сохранившая при этом свое особое очарование.

Здесь по-прежнему много красивых исторических зданий, первые этажи которых занимают магазины, кафе, рестораны.

Это уже не такая «тусовочная» улица, как Рубинштейна, но она живая, уютная по-своему и очень петербургская.

Прогуливаясь здесь, можно почувствовать дух старого Петербурга, восхититься мастерством архитекторов модерна и увидеть, как история гармонично вплетается в современный ритм жизни этого уникального района.