Большой проспект Петроградской стороны: жемчужина Модерна и сердце того самого «острова»

Большой проспект Петроградской стороны — это ось, вокруг которой вращается жизнь этого знаменитого «острова».
Он видел все — от первых деревянных построек и дач до великолепных образцов архитектуры начала XX века, пережил блокаду и советские годы, чтобы стать сегодня одной из самых атмосферных улиц города.
Как рос «остров» и его главная артерия
История Большого проспекта неразрывно связана с развитием самой Петроградской стороны, одного из старейших районов Петербурга.
Изначально это был просто тракт, соединяющий Петропавловскую крепость с остальной частью острова и дальше — с Выборгской стороной.
Постепенно вдоль него стали появляться небольшие домики, огороды, затем — усадьбы и доходные дома.
Проспект быстро стал главной транспортной и торговой магистралью района.
Его отличало от центральных проспектов то, что он рос более органично, сохраняя некоторую независимость и свой особый уклад жизни — жизнь не столько парадную, сколько буржуазную и интеллигентную.
Эпоха Модерна: когда проспект стал произведением искусства
Настоящий расцвет Большого проспекта пришелся на конец XIX — начало XX века.
Это было время строительного бума и торжества стиля модерн. Именно тогда вдоль проспекта выросли удивительные здания с причудливыми фасадами, эркерами, башенками, мозаиками и лепниной — настоящие образцы архитектурного искусства.
Доходные дома, построенные по проектам знаменитых архитекторов, были рассчитаны на состоятельную публику. Улица стала центром моды, изящных искусств и светской жизни Петроградской стороны.
Здесь открывались дорогие магазины, рестораны, кинотеатры.
Прогулка по Большому проспекту в начале века — это было погружение в атмосферу роскоши и артистизма, улица блистала и манила своей неповторимой красотой.
Большой в XX веке и сегодня: сохраняя дух, встречая новое
Советская эпоха принесла Большому проспекту некоторые изменения — он не раз менял название (например, носил имя Карла Либкнехта), но сохранил свою функцию главной улицы района.
Серьезных разрушений в годы войны он избежал, и великолепные здания модерна остались на своих местах. Сегодня Большой проспект Петроградской стороны — это оживленная магистраль, сохранившая при этом свое особое очарование.
Здесь по-прежнему много красивых исторических зданий, первые этажи которых занимают магазины, кафе, рестораны.
Это уже не такая «тусовочная» улица, как Рубинштейна, но она живая, уютная по-своему и очень петербургская.
Прогуливаясь здесь, можно почувствовать дух старого Петербурга, восхититься мастерством архитекторов модерна и увидеть, как история гармонично вплетается в современный ритм жизни этого уникального района.