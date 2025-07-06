Фонари Петербурга: больше, чем просто свет — пять интересных фактов

Фонари Петербурга — это не просто источники света. Они давно стали важной частью городского пейзажа, украшением улиц, площадей и мостов. Петербургские фонари привлекают внимание своей красотой и разнообразием, создавая особую атмосферу вечернего города.

Первые в России: Петербург — родина уличного освещения

Санкт-Петербург стал первым городом в России, где появилось уличное освещение. Первые фонари были установлены по указу Петра I в 1706 году.

Они загорелись на фасадах некоторых домов около Петропавловской крепости в честь победы русских войск над шведами под Калишем.

Правда, эти первые фонари были простыми и напоминали корабельные светильники, но именно они положили начало истории уличного освещения в России.

Эволюция фонарей: от масла до электричества

Первые петербургские фонари были масляными и горели тускло и небезопасно. Но уже в 1718 году появились стационарные светильники, а к концу XVIII века количество фонарей достигло 3400.

В XIX веке на смену масляным фонарям пришли газовые, керосиновые и, наконец, электрические. Петербург стал одним из первых городов в мире, где начали использовать электрическое освещение улиц.

Первый электрический фонарь был изобретен русским электротехником А.Н. Лодыгиным и установлен в Петербурге в 1873 году.

Музей фонарей под открытым небом: памятник фонарщику на Одесской улице

В Петербурге есть уникальный музей фонарей под открытым небом, расположенный на Одесской улице. Здесь установлен памятник фонарщику XIX века, а также коллекция старинных фонарей разных типов и эпох.

Памятник фонарщику — это бронзовая скульптура рабочего в традиционной одежде с бидоном для масла и лестницей.

Музей фонарей — это не только интересная достопримечательность, но и память о людях, которые обеспечивали освещение петербургских улиц в прошлые века. Существует поверье, что если потереть сапоги памятника фонарщику, то сбудется желание.

Фонари — произведения искусства: работа знаменитых мастеров

Петербургские фонари — это не только функциональные светильники, но и настоящие произведения искусства. Их создавали знаменитые архитекторы и скульпторы: Б.Ф. Растрелли, К.И. Росси, К.А. Рахау, П.К. Клодт, П.П. Соколов и многие другие.

Каждый фонарь — это уникальный дизайн, гармонично вписанный в архитектурный ансамбль улицы, площади или моста. Фонари украшают Дворцовую площадь, Елагин дворец, Александринский театр, мосты через Неву и каналы, придавая Петербургу особое очарование и шарм.

Магия вечернего Петербурга: романтика света

Петербургские фонари создают неповторимую атмосферу вечернего города. Мягкий свет фонарей подчеркивает красоту архитектуры, отражается в водах Невы и каналов, превращая прогулку по вечернему Петербургу в романтическое приключение. Не случайно фонари часто становятся объектами фотографий и картин, запечатлевая неповторимый образ Северной столицы.

Петербургские фонари — это больше, чем просто освещение. Это важная часть культурного наследия города, символ его красоты и романтики.

Они создают неповторимую атмосферу Петербурга, делая его улицы уютными и завораживающими в любое время года и в любое время суток. Прогуливаясь по Петербургу, не забудьте обратить внимание на эти удивительные фонари — они расскажут вам много интересного об истории и культуре города на Неве.

