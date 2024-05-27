Убийственная красота: косметика, которая медленно сводила женщин в могилу

Фраза «Красота требует жертв» совершенно не крылатая, а для многих женщин прошлого даже пророческая. Порой чтобы стать привлекательной для мужского пола дамы обмазывались настолько опасными средствами, что сами себе выкапывали могилы. Не все после такого доживали даже до 30 лет.

Это сейчас для того, чтобы изменить внешность, можно лечь под нож хирурга. Несколько столетий назад о таком и мечтать не могли. Меняли себя с помощью едких смесей, надеясь превратиться в писаного лебедя.

Белладонна

Сок этого растения считается ядовитым и опасным. Если его капля попадет питомцу на открытую рану или в рот, то летальный исход не исключен. Этим ядом травили людей, подливая его в пищу и… добровольно капали в глаза для блеска и сияния. Сейчас это кажется абсурдным, но во времена Средневековья женщины на самом деле считали, что после пары капель их взор становится краше. Конечно, через какое-то время они слепли.

Источник фото: Legion-Media, кадр из фильма «Морозко» (1964)

Мышьяк

Раньше мышьяк использовался для травли крыс, но хитрые женщины почему-то решили, что он поможет им стать краше. До сих пор непонятно, как вообще такое могло прийти им в голову, считая, что это яд чистой воды. Люди считали, что если принимать немного порошка в пищу, то кожа станет ровнее, а тело приобретет те самые заманчивые округлости. И они действительно появлялись на некоторое время. Мышьяк же откладывался в щитовидной железе, вызывал проблемы с гормональным фоном и красавица умирала. Зато с красивой кожей.

Ртуть

Раньше ртуть входила в состав некоторых кремов и лосьонов для кожи. Производители обещали, что эмульсия творит настоящие чудеса. Прыщи действительно проходили, но ртуть из организма не выходила никуда. Она накапливалась в органах. Поражались в первую очередь печень, почки, дыхание становилось тяжелым и неровным. Со временем женщины умирали и случалось это в достаточно молодом возрасте.

Источник фото: Legion-Media, кадр из фильма «Морозко» (1964)

Свинец

Наверняка на картинах художников времен Средневековья вы видели женщин с бледными лицами. Тогда это было очень модно. Чтобы достичь такого эффекта знатные дамы использовали белила, в составе которых был опасный свинец. Увы, но об этом тогда мало кто знал.

Чуть ли не каждая вторая девушка страдала от упадка сил, была бледная, худая, безжизненная. У таких красавиц не было аппетита. Невозможно сосчитать, сколько девушек умерло от такой опасной пудры, но количество жертв явно исчислялось тысячами.

Источник фото: Legion-Media, кадр из фильма «Морозко» (1964)