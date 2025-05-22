В этом музее Петербурга нет ни одного реального экспоната, но это идет ему на пользу

Выставка, где древние артефакты могли бы оказаться с Марса, машина времени — вполне реальна, а секретные опыты Третьего рейха соседствуют с палеоконтактами и Аннунаками.

Всё это — «Музей неПравды» в Петербурге и не скрывает: вы попали в альтернативную вселенную, где реальность создаётся воображением, теориями заговора и художественным гротеском.

Ни капли правды — и в этом смысл

«Музей неПравды» — это не классическая выставка с витринами и строгими аннотациями. Здесь не будет таблички «Осторожно, экспонат 6 века до нашей эры».

Зато будут фразы типа «Машина перемещения во времени: восстановлена по воспоминаниям очевидцев». И хотя всё, что вы увидите — это арт-объекты, фантазийные инсталляции и реконструкции, цель у организаторов серьёзная: показать, как легко миф заменяет реальность.

Экспозиция поделена на тематические зоны: от древней палеоуфологии до советских тайных экспериментов. Среди артефактов — череп якобы снежного человека, найденный в Карелии, кристаллический череп из Латинской Америки, инопланетный шлем, восстановленный по «воспоминаниям контактёров», и даже модель пирамиды, в которую встроена энергосхема «для общения с другими мирами».

Шапочка из фольги — необязательна, но пригодится

Отдельное внимание уделено оккультным практикам, мифам о фашистской Германии и советским секретным разработкам. Посетителям рассказывают про «проект Шторм», в рамках которого, по легенде, учёные пытались создавать боевые пси-существа.

Есть и «живой уголок»: здесь можно «встретить» йети, чупакабру и даже «воскрешённого мамонта» — всё, конечно, в формате инсталляций.

600 квадратных метров фантазий и вопросов

Музей временно закрыт на переезд, но планирует открыться в новом, более просторном помещении, новый адрес появится на сайте. Сейчас в коллекции более 130 экспонатов, и с большинством из них можно взаимодействовать — крутить, открывать, включать, рассматривать.

Это не научная правда, а искусно оформленная иллюзия. Здесь важны не ответы, а вопросы. Возможно ли перемещение во времени? Существуют ли Аннунаки? И главное — насколько мы сами готовы поверить в альтернативную историю, если она будет подана достаточно увлекательно?