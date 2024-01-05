Такой салат с кальмаром оценят даже те, кто не любит морепродукты: нет ничего лишнего

Кальмары не зря пользуются бешеной популярностью среди домохозяек, если говорить о морепродуктах. Нежное мясо отлично соседствует с другими ингредиентами, в том числе и недорогими. Даже если просто смешать деликатес с яйцами, то уже получится невероятная вкуснятина.

Для салата много не нужно:

кальмар — 1 тушка,

яйца — 2 шт.,

майонез — 2 ст. л.,

соль и перец по вкусу.

Кальмара нужно хорошо почистить и промыть, а затем отварить. Следите за временем, чтобы он не стал резиновым. Далее нарежьте тушку кольцами. Вареные яйца превратите в крупные кубики. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом и добавьте соль.

По желанию можно включить в блюдо свежий огурец или консервированную кукурузу. В любом случае вкус будет фантастический, передает портал «Лайфхакер».

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