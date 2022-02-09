В Подмосковье задержали четверых грабителей, убивших кассиршу в магазине

Добычей злоумышленников стала сумма в размере 71 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС.

Ограбление произошло ночью 9 февраля. Четверо преступников, вооруженных деревянными рукоятками от топоров, ворвались в магазин и избили директора магазина, ее мужа и 51-летнего продавца-кассира, которая скончалась на месте от полученных травм. Двоих других пострадавших госпитализировали. Злоумышленники украли из сейфа крупную сумму, после чего скрылись. Однако вскоре их удалось задержать по горячим следам. По словам представителя СКР, нападавшими оказались уроженцы одной из среднеазиатских республик в возрасте от 26 лет до 41 года. Следствие намерено установить законность пребывания приезжих на территории России. Известно, что мигранты работали в частных строительных организациях. В их отношении возбуждено уголовное дело по уголовным статьям «Разбой» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование резонансного дела.