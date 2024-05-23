Важна каждая минута: как распознать первые признаки инсульта

Инсульт — страшное заболевание, от которого ежегодно умирает около 200 тысяч человек в России. Недуг распознают в стране каждые полторы минуты и от этих цифр мурашки идут по коже. Предугадать, когда у человека случится приступ невозможно, но быстро действовать, если это уже произошло, нужно, чтобы спасти жизнь другому.

Признаки инсульта

Инсультом врачи называют закупорку сосудов головного мозга с последующим кислородным голоданием и отмиранием тканей. Именно поэтому порой после инсультов люди теряют способность к речи, движениям, забывают слова и ведут себя как дети.

Если у кого-то из знакомых или у вас появился паралич одной части тела, нарушилась координация движения, стало двоиться в глазах или вовсе пропало зрение, срочно звоните в больницу. Иногда во время инсульта у человека сильно кружится голова. Это не проходит даже при положении лежа спустя несколько минут.

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Есть два теста, которые помогут понять, инсульт это или нет. Скажите знакомому улыбнуться или поднять обе руки одновременно. Он не сможет сделать ни того, ни другого. Многие наверняка слышали, что существует такое понятие как микроинсульт, но оказалось, что во врачебной практике такого не бывает. Доктор пояснил, почему.

«Официально термина “микроинсульт” нет. Это скорее бытовое понятие. Существуют транзиторные ишемические атаки — это острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными, чаще всего в течение нескольких минут, неврологическими симптомами. К ним относятся нарушение речи, зрения, слабость или онемение рук, ног, головокружение. Они протекают без поражения мозга», — рассказал РБК врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт» Евгений Широков.

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Как предотвратить

Если раньше инсульты считались болезнью стариков и пенсионеров, то сейчас все совершенно иначе. Недуг появляется у людей и в 40 лет, и в 50. В первую очередь это происходит из-за малоподвижного образа жизни, стрессов и ожирения.

Новые технологии типа пультов для телевизора, самокатов, умных домов и роботов-пылесосов заставляют человека мало передвигаться и сидеть на месте часами. Это чревато последствиями. Ходить нужно как минимум 5000 шагов в день, чтобы все жидкости в теле (кровь, лимфа) нормально циркулировали.

Волгоградский кардиоцентр выпустил памятку, как не допустить у себя возникновения инсульта. Нужно убрать сигареты, так как у курильщиков инсульт случается в два раза чаще. Раз в год проходить полную диспансеризацию. В России это совершенно бесплатно, а некоторые работодатели даже дают людям выходной. Следить нужно и за уровнем плохого холестерина. Раз в 12 месяцев сдавайте анализ на содержание липидов в крови. Это поможет держать организм в тонусе и продлить жизнь как минимум на несколько лет.

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