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Вкус Победы: почему гречка стала главной кашей в рационе советских солдат

Опубликовано: 9 мая 2025 22:01
солдаты едят гречку
Вкус Победы: почему гречка стала главной кашей в рационе советских солдат
Фото: Городовой.ру

Перловка все же не дотягивает до статуса самой любимой и важной.

Гречка и армия — почти синонимы. Кто-то вспоминает её по школьной столовой, кто-то — по срочной службе. Но именно в армейском меню эта каша заняла особое место. Почему так получилось — рассказываем.

Удобная, как автомат Калашникова

Гречневая крупа стала основой солдатской кухни неслучайно. Её легко перевозить, долго хранить, она не боится холода и сырости. А главное — готовится просто: вода, крупа, немного соли — и уже через 15 минут у тебя горячее блюдо.

Никаких сложностей, а сытость — до самого вечера. При большом желании ее можно залить холодной водой, так она будет готова через пару часов.

В одной миске — и еда, и сила

Гречка не только удобная, но и полезная. В ней много белка, сложные углеводы, витамины группы B, железо и магний. Всё, что нужно организму под нагрузкой. Солдату нужна выносливость и восстановление — и каша с этим справлялась лучше всяких батончиков.

Гречка с тушёнкой — символ походной кухни

В полевых условиях к гречке часто добавляли тушёнку. Это было просто, вкусно и сытно. Каша получалась жирной, ароматной и настоящей опорой для бойца. Иногда в неё добавляли лук и морковь, если была возможность. Такой рецепт и сегодня не теряет популярности.

Простая еда с крепким характером

Гречка и сейчас остаётся в военном меню. Её подают на учениях, в полевых лагерях и госпиталях. И не только из-за привычки. Потому что она надёжна, сытна и любима.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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