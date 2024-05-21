Внешние признаки, из-за которых женщину могут принять за аристократку: проверьте себя

Стандарты красоты существовали во все времена. Например, нынешние женщины часто стремятся похудеть, делают себе кукольные носы и большие губы. А вот в Средневековье красивыми считались совершенно другие вещи. Вот пять признаков, которые отличали аристократок от простушек.

Горбинка на носу

Многие обладательницы выразительных носов задумываются о ринопластике, но в средневековой Европе горбинка считалась признаком благородства. Женщины не только не стеснялись своей изюминки, но и очень гордились ей. А вот маленькие и идеально ровные носы, которые популярны сейчас, в те времена отнюдь не считались эталоном.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Высокий лоб

Немало дам всячески стараются замаскировать эту особенность с помощью челки. При этом в эпоху Ренессанса высокий лоб указывал на принадлежность к высшему сословию и «‎породистость». Поэтому тогдашние дамы всячески пытались завысить линию лба — например, они выщипали себе все брови и сбривали волосы по линии роста, чтобы визуально лоб казался больше.

Более того, аристократия даже выбирала себе будущих жен и мужей по этому признаку. Так что черты лица передавались из поколения в поколение.

Небольшая грудь

Еще одна черта, из-за которой многие современные дамы комплексуют, а вот раньше о небольшом бюсте обычные девушки могли только мечтать. Дело в том, что из-за многочисленных родов и частого кормления у простых женщин грудь была большая и со временем теряла форму.

А вот аристократки могли позволить себе иметь кормилицу. Так что у тех барышень, у кого от природы были небольшие объемы, со временем ничего не менялось. А те дамы, которых наградили пышными формами, всячески стремились их уменьшить. Самый популярный и опасный способ — ношение свинцовых пластин, препятствующих росту груди.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Овальное лицо

Эта форма ценилась во все времена, что тогда, что сейчас. Считается, что овальное лицо наиболее симметрично. Даже многие современные визажисты часто рассказывают, как с помощью макияжа можно визуально приблизить лицо к этой форме. Несколько веков назад овальное лицо в сочетании с большим лбом и зауженным подбородком считалось идеалом, достичь которого было сложно, учитывая отсутствие пластической хирургии.

Маленькие руки и ярко выраженные вены

Аристократке ни к чему было иметь большие ладони, ведь в них должен был помещаться лишь гребешок и фарфоровая чашечка чая. А вот крупные руки считались признаком принадлежности к низшим сословиям. Девушкам приходилось много трудиться физически, из-за чего руки грубели и выглядели менее аккуратными.

При этом считалось очень красивым, если на руках отчетливо виднелись вены. Отсюда, кстати, и пошло выражение «‎голубая кровь». А еще аристократы обращали внимание даже на форму ногтей — самой утонченной считалась миндалевидная, пишет портал The Voice.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru