Внешние признаки, из-за которых женщину могут принять за аристократку: проверьте себя

Стандарты красоты существовали во все времена. Например, нынешние женщины часто стремятся похудеть, делают себе кукольные носы и большие губы. А вот в Средневековье красивыми считались совершенно другие вещи. Вот пять признаков, которые отличали аристократок от простушек.
Горбинка на носу
Многие обладательницы выразительных носов задумываются о ринопластике, но в средневековой Европе горбинка считалась признаком благородства. Женщины не только не стеснялись своей изюминки, но и очень гордились ей. А вот маленькие и идеально ровные носы, которые популярны сейчас, в те времена отнюдь не считались эталоном.
Высокий лоб
Немало дам всячески стараются замаскировать эту особенность с помощью челки. При этом в эпоху Ренессанса высокий лоб указывал на принадлежность к высшему сословию и «породистость». Поэтому тогдашние дамы всячески пытались завысить линию лба — например, они выщипали себе все брови и сбривали волосы по линии роста, чтобы визуально лоб казался больше.
Более того, аристократия даже выбирала себе будущих жен и мужей по этому признаку. Так что черты лица передавались из поколения в поколение.
Небольшая грудь
Еще одна черта, из-за которой многие современные дамы комплексуют, а вот раньше о небольшом бюсте обычные девушки могли только мечтать. Дело в том, что из-за многочисленных родов и частого кормления у простых женщин грудь была большая и со временем теряла форму.
А вот аристократки могли позволить себе иметь кормилицу. Так что у тех барышень, у кого от природы были небольшие объемы, со временем ничего не менялось. А те дамы, которых наградили пышными формами, всячески стремились их уменьшить. Самый популярный и опасный способ — ношение свинцовых пластин, препятствующих росту груди.
Овальное лицо
Эта форма ценилась во все времена, что тогда, что сейчас. Считается, что овальное лицо наиболее симметрично. Даже многие современные визажисты часто рассказывают, как с помощью макияжа можно визуально приблизить лицо к этой форме. Несколько веков назад овальное лицо в сочетании с большим лбом и зауженным подбородком считалось идеалом, достичь которого было сложно, учитывая отсутствие пластической хирургии.
Маленькие руки и ярко выраженные вены
Аристократке ни к чему было иметь большие ладони, ведь в них должен был помещаться лишь гребешок и фарфоровая чашечка чая. А вот крупные руки считались признаком принадлежности к низшим сословиям. Девушкам приходилось много трудиться физически, из-за чего руки грубели и выглядели менее аккуратными.
При этом считалось очень красивым, если на руках отчетливо виднелись вены. Отсюда, кстати, и пошло выражение «голубая кровь». А еще аристократы обращали внимание даже на форму ногтей — самой утонченной считалась миндалевидная, пишет портал The Voice.
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru