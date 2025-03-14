Срок действия прав закончился: нужна ли медицинская справка для замены

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Срок действия водительского удостоверения закончился, или права потеряли товарный вид или потерялись? Что делать в этом случае?

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе порталом «Городовой» разъяснил нюансы замены водительских удостоверений и порядка действий в различных ситуациях.

Замена прав: потеря товарного вида или утрата

Если водительское удостоверение утратило товарный вид (например, повреждено, испорчено), его можно восстановить.

«Действительно, когда они утратили товарный вид, и тогда идет замена, и их просто восстанавливают. В этом случае у них срок действия будет такой же, как у тех, которые сдаешь, если они изношены», — объясняет Дмитрий Попов.

Аналогичная ситуация и с утратой прав: восстановление происходит с сохранением прежнего срока действия.

Замена прав по истечении 10 лет

Каждые 10 лет водительское удостоверение подлежит обновлению, независимо от его состояния.

«Каждые 10 лет надо водительские удостоверения получать новые. Это уже не восстановление, а это уже как раз получать новые», — подчеркивает эксперт.

В этом случае необходимо предоставить новые медицинские справки, подтверждающие господность к управлению транспортным средством.

Продление прав в 2022-2024 годах и замена в 2025 году

В 2022-2024 годах происходило массовое продление срока действия водительских удостоверений, которые заканчивали свой срок действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Они были продлены на три года. Это значит, что в 2025 году многие водители должны будут обновлять свои права, даже если они не утратили товарный вид и не были утеряны.

Медицинская справка: нужна или нет?

Необходимость медицинской справки зависит от причины замены прав. При восстановлении после утраты или потери товарного вида медицинская справка не требуется. Однако, при стандартном обновлении прав по истечении 10 лет (или 13 лет с учетом продления в 2022-2024 годах) медицинская справка обязательна.

«Если у нас 10-летнее обновление, а здесь сейчас еще 10 плюс 3, то в этом случае нужна медицинская справка», — подтверждает эксперт.

Порядок действий при замене прав

Для замены водительского удостоверения необходимо обратиться в Госавтоинспекцию с необходимыми документами. В зависимости от причины замены это могут быть: заявление, паспорт, старое водительское удостоверение (если оно сохранилось), медицинская справка (если требуется).

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