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«Вторичку» заполонят автомобили из-под таксистов: стоил ли брать Polo, Octavia и другие иномарки

18 мая 2025 08:32
Такси
«Вторичку» заполонят автомобили из-под таксистов: стоил ли брать Polo, Octavia и другие иномарки
Фото: Городовой.ру

Или лучше переплатить, но купить машину, не работавшую в извозе.

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу запрет на использование иномарок в такси — в работу разрешат только машины, произведённые в стране и набравшие высокий балл локализации. Водители и таксопарки вынуждены будут избавляться от тысяч автомобилей, не подходящих под новые правила.

В итоге часть автопарка, включая подержанные иномарки, окажется на вторичном рынке. Встает логичный вопрос: стоит ли их покупать?

В сети уже появляются опасения: машины, которые работали в такси, якобы «отжатые», с большим пробегом и скрытыми проблемами.

Покупка такого автомобиля может обернуться дорогостоящим ремонтом. С другой стороны, в условиях массового выброса машин на рынок можно рассчитывать на выгодные предложения. Но как отличить технику, с которой просто хотят сбыть балласт, от реальной удачи?

Ситуацию специально для «Городового» прокомментировал автоэксперт Евгений Ладушкин:

«Касательно автомобилей, которые работали в такси и подлежат замене в связи с новыми правилами — они окажутся на рынке б/у автомобилей.

Причем таксопарки будут стараться под любым соусом продать автомобиль, как никогда не работавший в такси, чтобы завысить его рыночную стоимость, быстрее продать авто и покрыть новые расходы.

Брать или не брать такие автомобили — зависит только от их фактического состояния. На рынке много машин, которые работали в такси, но за ними ухаживали, и они по состоянию могут быть лучше, чем те, которые эксплуатировались в обычной семье».

Эксперт подчёркивает: универсального рецепта нет, и решающим фактором становится не история эксплуатации, а реальное техническое состояние машины.

Некоторые таксопарки строго следят за обслуживанием и своевременно меняют детали — такие машины можно рассматривать всерьёз. Но есть и обратные примеры: автомобили со скрученным пробегом, зашпаклеванными вмятинами и разбитой ходовой частью.

Покупателям стоит быть особенно внимательными — проверять машины по базам, интересоваться историей обслуживания, делать диагностику в независимом сервисе. А главное — не верить на слово, если продавец утверждает, что машина «никогда не была в такси», особенно если это популярная для сервиса модель с высоким пробегом и подозрительно низкой ценой.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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