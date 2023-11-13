Вырастут даже без света: хлопотать вокруг этих цветов не придется

Только один вид растений может жить буквально сам по себе. Они спокойно переносят отсутствие света и терпеливо ждут полива. Ухаживать за такими цветами — одно удовольствие.

Папоротники можно со спокойной душой размещать в темных уголках квартиры и в рабочих кабинетах. Конечно, небольшое освещение пойдет им только на пользу, но в целом они считаются устойчивыми к тени. Необходимо лишь следить за тем, чтобы грунт был влажным, и изредка опрыскивать листья.

Всем кто нуждается в неприхотливых растениях стоит обратить внимание на нефролепсис, адиантум, даваллию фиджийскую, дориоптерис кордата и платицериум оленерогий. Однако оставлять их без света можно только тогда, когда цветок уже окрепший и взрослый, говорится на Дзен-канале Exotica.

Источник фото: Фото Сары Браун на Unsplash