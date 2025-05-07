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Два языка — двойной провал: правда ли билингвизм в СССР не оправдал надежд

Опубликовано: 7 мая 2025 09:03
Мальчик, учитель
Два языка — двойной провал: правда ли билингвизм в СССР не оправдал надежд
Городовой ру

Эксперт рассказала о проблемах одновременного изучения русского и белорусского.

В Советском Союзе, в частности в Белоруссии, школьная программа предусматривала изучение двух языков — русского и белорусского. Однако далеко не все смогли освоить сразу оба языка.

Почему одновременное обучение двум языкам могло привести к проблемам с грамотностью? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила к.ф.н., доцент кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина.

Проблемы билингвизма: мифы и реальность

Сложности при изучении двух языков действительно могут возникнуть, но причины этого многогранны. Прежде всего, важно определить, о чем идет речь:

  • Детский билингвизм. Если речь идет об освоении языков детьми-билингвами, то, как правило, один язык будет освоен лучше — тот, который является языковой средой для ребенка. Второй язык может остаться на «домашнем» уровне, ограничиваясь бытовой речью, без чтения и письма. Если же есть цель достичь одинаково высокого уровня владения обоими языками, необходимо специально изучать язык, не являющийся языковой средой, посещать специальные школы или курсы.
  • Изучение близкородственных языков. В случае с русским и белорусским языками ситуация осложняется так называемой языковой интерференцией.

Языковая интерференция — подводный камень билингвизма

«Если мы говорим об изучении близкородственных языков, то здесь у изучающих есть только кажущееся преимущество, так как возникает языковая интерференция. Такое преимущество появляется в начале изучения языка, когда знание языковой системы языка помогает осваивать систему близкородственного языка», — объясняет Екатерина Зорина.

Интерференция — это перенос языковых единиц и структур из одного языка в другой. Этот процесс неизбежен при изучении любого языка, и в таких случаях часто можно услышать фразу: «Все правильно, но носители языка так не скажут».

«В случае с близкородственными языками, интерференция может происходить совершенно неосознанно и проявляться в большем количестве элементов», — отметила эксперт.

Как избежать языковой путаницы?

Языковая интерференция — это не приговор. Для успешного освоения двух родственных языков необходимо:

  • Разграничивать языки. Сознательно отделять грамматические и лексические особенности каждого языка.
  • Погружаться в языковую среду. Читать книги, смотреть фильмы на обоих языках, общаться с носителями.
  • Обращать внимание на детали. Изучать различия в произношении, грамматике и стилистике.

Билингвизм – это ценный навык, который открывает новые возможности. Но для его успешной реализации необходимо учитывать потенциальные трудности и прилагать усилия для их преодоления. Овладение двумя языками – это не просто знание большего количества слов, это способность мыслить в разных системах координат и видеть мир шире.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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