Забирали билеты на выходе: как создавали первый маршрут Ленинградского метро

История создания метро в Ленинграде — это не просто рассказ о строительстве подземки, а целая история о том, как город готовился к новому виду транспорта. Ее первый маршрут тщательно выбирали, чтобы сделать его удобным для жителей.

С чего все началось

Идея построить метро в Ленинграде возникла еще в XIX веке: инженеры предлагали проекты подземных дорог, но они оставались на бумаге. Настоящая работа началась в 1930-х годах, когда в СССР активно развивалась сеть московского метро, и Ленинград не хотел отставать. В 1938 году был поставлен вопрос о проектировании метро, а в 1941-м официально началось строительство первой линии.

Однако война прервала стройку: тоннели пришлось затопить, а рабочие переключились на оборонительные сооружения. Только после войны, в 1947 году, строительство возобновилось с новой силой.

Как выбирали первый маршрут

Чтобы понять, где именно нужно проложить первую линию, специалисты провели уникальное исследование пассажиропотоков. В трамваях пассажирам выдавали специальные талоны с названием остановки при входе, а при выходе эти талоны собирали обратно. Так получали точные данные, откуда и куда люди ездят.

Анализ показал, что основное движение происходит между центром города, промышленной зоной Кировского завода и районами новостроек у Московского проспекта. Именно эти направления и легли в основу первого маршрута, передает сайт Фиеста.

Первая линия и ее станции

Первая линия метро протянулась от станции «Площадь Восстания» (рядом с Московским вокзалом) до «Автово» у Кировского завода. В нее вошли станции, которые связывали ключевые транспортные узлы и жилые районы: «Владимирская», «Пушкинская», «Технологический институт», «Балтийская», «Нарвская», «Кировский завод» и «Автово».

Станции строились в характерном для того времени монументальном стиле с богатым оформлением. Например, «Площадь Восстания» украшена барельефами, посвященными Октябрьской революции.

Открытие и первые дни работы

Пробный поезд по первой линии прошел 8 октября 1955 года, а 15 ноября 1955-го метро официально открылось для пассажиров. В первые дни метро даже превратили в своего рода музей — ленинградцам раздавали бесплатные билеты, чтобы они могли познакомиться с новым транспортом и его архитектурой. За несколько дней метро посетили около 400 тысяч человек.

Удачный маршрут

Выбор маршрута оказался очень удачным — он связал центр с промышленными и жилыми районами, что значительно облегчило жизнь горожанам. До этого добираться было неудобно, а метро позволило быстро и комфортно перемещаться по городу, особенно суровой зимой.