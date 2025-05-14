Конец эпохи «пассажирботов»: события 14 мая, которые изменили Петербург

Это день, когда Петербург гремел от побед и инноваций.

14 мая — день, который вошел в историю Петербурга множеством значимых событий. От первых орудийных салютов в честь побед русского оружия до появления первых такси и триумфа футбольного клуба «Зенит», этот день насыщен яркими и запоминающимися моментами. Стоит вспомнить, что же произошло 14 мая в разные годы и какой след эти события оставили в истории города.

1704: первый орудийный салют в Петропавловской крепости в честь победы на Чудском озере

В 1704 году с Государева бастиона Петропавловской крепости был произведен первый орудийный салют в честь великой победы русского оружия на Чудском озере.

После смерти Петра I традиция была продолжена. Салюты производили при значимых победах русских войск, а также при рождении наследников престола и во время визитов высокопоставленных зарубежных особ. До сегодняшнего дня дошла традиция ровно в полдень производить пушечный выстрел, зачастую посвящая его какому-либо событию в городе.

Пушечный выстрел из Петропавловской крепости стал одним из символов Петербурга и привлекает множество туристов каждый день.

Кроме того, с территории Петропавловки стреляли из пушек уже в мае 1703 года, тем самым оповещая строителей о начале и окончании работ, а позже — во время поднятия и спуска царского штандарта и предупреждая о начале наводнения. Это показывает, что пушки использовались не только для торжественных целей, но и для практических задач, таких как оповещение населения о важных событиях и опасности.

1797: Санкт-Петербургский воспитательный дом под покровительством императрицы Марии Федоровны

В 1797 году император Павел I издал указ о передаче под покровительство императрицы Марии Федоровны и придании самостоятельного статуса Санкт-Петербургскому воспитательному дому, открытому известным просветителем и педагогом И.И. Бецким. Это стало важным шагом в развитии системы образования и воспитания в России и подчеркнуло заботу императорской семьи о будущем поколении. Сегодня это Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена.

1806: начало регулярного водного сообщения между Петербургом и Кронштадтом

В 1806 году между Санкт-Петербургом и Кронштадтом началось регулярное водное сообщение. Весельные суда, или «пассажботы» отправлялись дважды в день от Исаакиевского моста. «Для перевозу разного звания людей с их экипажами» стоимость перевоза составляла 50 копеек.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», это облегчило передвижение между городами и способствовало развитию торговли и экономических связей в регионе.

1815: замена «пассажирботов» пароходами

В 1815 году в «пассажирботах» надобность отпала, так как между Петербургом и Кронштадтом стали ходить «стимботы», или пароходы. Это стало важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры региона и способствовало увеличению скорости и удобства передвижения между городами.

Пароходы стали символом прогресса и новых возможностей в транспортной сфере.

1909: появление «голубых таксомоторов» в Петербурге

В 1909 году начало работать товарищество «Санкт-Петербургский Таксо-Мотор», СПБТМ. Возглавил новую организацию торговый агент фирмы Форд М.С.Фриде.

В 1911 году он переименовал компанию в «Международное Таксомоторное Общество». Все машины были, естественно, фирмы «Форд» и покрашены в голубой цвет (поэтому их часто называли «Голубые таксомоторы»). Это стало важным шагом в развитии транспортной системы города и предоставило жителям новый и удобный способ передвижения.

Планы у хозяина были «наполеоновские». Он намеревался довести количество такси в столице до 500 машин, а газета «Петербургский Листок» в те дни писала: «Шоферы требуются опытные для постоянной службы в С. П. Б. Таксо-Моторе. Невский, 108».

В 1913 году фирма прекратила свое существование, так как «Форды» оказались недостаточно надежны и дороги в обслуживании.

2008: триумф «Зенита» в Кубке УЕФА

В 2008 году на стадионе «Сити оф Манчестер» футбольный клуб «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. В финале сине-бело-голубые встретились с шотландским «Рейнджерсом». Петербуржцы победили со счетом 2:0.

В этом же году зенитовцы завоевали бронзовую медаль Евро-2008. Руководил тогда командой Дик Адвокат. Эта победа стала значимым событием для петербургского спорта и принесла радость и гордость всем болельщикам клуба.

14 мая — день, который объединяет разные эпохи и события в истории Петербурга. От военных побед и торжественных салютов до образовательных инициатив, транспортных новшеств и спортивного триумфа, этот день наполнен значимыми моментами, которые сформировали облик города и оставили неизгладимый след в его истории.