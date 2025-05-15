Городовой / Общество / Долой игрушки и ОСАГО по часам: самые важные изменения в ПДД, о которых должен знать каждый водитель
Эксклюзив
Последние новости
Игра в «зайца» теперь невыгодна: Петербург меняет систему штрафов за неоплаченный проезд Город
«Основоположник наращивания ногтей — стоматолог»: стоит ли покрывать зубы гель-лаком Общество
Автобусы, паромы и пешие прогулки: как побывать в Карелии без машины Общество
Архитектурные монстры Петербурга: какие здания раздражают горожан больше всего и почему их называют «кошмаром» Город
Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Транспорт Туризм
Категории
Общество Спорт

Долой игрушки и ОСАГО по часам: самые важные изменения в ПДД, о которых должен знать каждый водитель

15 мая 2025 08:32
Автомобиль, полиция
Долой игрушки и ОСАГО по часам: самые важные изменения в ПДД, о которых должен знать каждый водитель
globallookpress/ Petrov Sergey/ NEWS.ru

Как новые штрафы перевернут жизнь водителей.

С 1 мая 2025 года российские водители столкнулись с новой реальностью — в силу вступили серьезные поправки к правилам дорожного движения (ПДД).

Штрафы выросли — камеры стали умнее, а инспекторы — придирчивее. Готовы ли водители к «майской революции» на дорогах?

Красный свет — сигнал тревоги: штрафы взлетели до небес

Проезд на красный свет — классическое нарушение, которое теперь обойдется дороже. Штраф увеличился до 2 500 рублей, независимо от обстоятельств. Камеры фиксируют все, без пощады.

Как пишет РИА Новости, даже если водитель остановился, но частично заехал на пешеходный переход — придется заплатить 3 000 рублей. Неважно — были ли рядом пешеходы: закон суров, но это закон.

«Встречка» — табу: за опасный маневр лишают прав

Выезд на встречную полосу, по-прежнему, одно из самых опасных нарушений.

Теперь за это предусмотрен штраф в размере 7 000 рублей, а в некоторых случаях, лишение прав на срок до полугода. Новые камеры распознают движение по встречке, так что оправдания больше не принимаются.

Салон под прицелом

Теперь инспекторы ГИБДД обращают внимание не только на стиль вождения, но и на содержимое салона вашего автомобиля. Отвлекающие объекты, такие как игрушки на панели, ароматизаторы или наклейки на лобовом стекле, могут стать причиной штрафа.

Первое нарушение может закончиться предупреждением, но повторное обойдется от 500 до 1 500 рублей. Рекомендуется убрать все лишнее из поля зрения, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Телефон — только для навигации: никаких SMS за рулем

Пользование смартфоном за рулем стало еще строже. Теперь телефон можно использовать только в специальном держателе и исключительно для навигации.

Держать гаджет в руках или использовать его для чтения сообщений запрещено. Камеры с функцией распознавания лиц и жестов будут фиксировать такие нарушения автоматически.

Меняем резину вовремя: шипы летом — деньги на ветер

С наступлением мая и повышением температуры выше +5 °C пришло время менять зимнюю резину на летнюю.

За использование шипованной резины в теплое время года предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Шипы ухудшают сцепление с асфальтом при теплой погоде, поэтому важно своевременно сменить резину для повышения безопасности.

ОСАГО по-новому: платим за 24 часа, а не за сутки

Теперь страхование по ОСАГО стало более прозрачным. Полис будет действовать ровно 24 часа с момента его оформления, а не до конца суток, как это было ранее. Это нововведение особенно удобно для тех, кто перегоняет автомобили или арендует их на короткий срок, устраняя неясности и недоразумения.

Таблица штрафов за нарушения ПДД с 1 мая 2025 года в России

Нарушение Размер штрафа (руб.) Дополнительные меры Особенности фиксации и комментарии
Проезд на красный свет 2 500 - Камеры фиксируют нарушение автоматически
Остановка на пешеходном переходе 3 000 - Камеры фиксируют, штраф за частичное заезд на «зебру»
Выезд на встречную полосу 7 000 Возможна конфискация прав до 6 месяцев Камеры нового поколения распознают движение по встречке
Использование телефона за рулем (без держателя) 1 500 (повторно до 1 500) Первое нарушение - предупреждение Камеры с распознаванием лиц и жестов фиксируют
Использование шипованной резины в теплое время года 500 - Требуется своевременная замена резины при +5°C и выше
Езда без полиса ОСАГО (повторно) 3 000 – 5 000 - Штраф увеличен, действует с января 2025
Нарушения на железнодорожных путях 5 000 Возможна конфискация прав от 3 до 6 месяцев Проезд вне переезда, на запрещающий сигнал и др.
Передача управления лицу без прав 3 000 - -
Повторное превышение скорости на 20-60 км/ч 3 000 - -
Новости по теме
Чаще всего безобразничают водители: самые распространенные штрафы в России Чаще всего безобразничают водители: самые распространенные штрафы в России 4 октября 2024 10:00
Штрафы растут, права сужаются: как водителям отстоять свою правду и не стать жертвой произвола Штрафы растут, права сужаются: как водителям отстоять свою правду и не стать жертвой произвола 29 апреля 2025 08:32
Из-за Петербурга десятки городов России остановились в развитии: город рос, остальная Россия замирала Из-за Петербурга десятки городов России остановились в развитии: город рос, остальная Россия замирала 6 апреля 2025 12:30
Впереди только Москва: почему водители Петербурга одни из самых аккуратных во всей России Впереди только Москва: почему водители Петербурга одни из самых аккуратных во всей России 17 марта 2025 11:03
Не будет ни штрафов, ни скандалов: как в Петербурге можно и нельзя размещать камеры в подъездах Не будет ни штрафов, ни скандалов: как в Петербурге можно и нельзя размещать камеры в подъездах 10 марта 2025 15:31
Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще