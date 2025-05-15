Долой игрушки и ОСАГО по часам: самые важные изменения в ПДД, о которых должен знать каждый водитель

С 1 мая 2025 года российские водители столкнулись с новой реальностью — в силу вступили серьезные поправки к правилам дорожного движения (ПДД).
Штрафы выросли — камеры стали умнее, а инспекторы — придирчивее. Готовы ли водители к «майской революции» на дорогах?
Красный свет — сигнал тревоги: штрафы взлетели до небес
Проезд на красный свет — классическое нарушение, которое теперь обойдется дороже. Штраф увеличился до 2 500 рублей, независимо от обстоятельств. Камеры фиксируют все, без пощады.
Как пишет РИА Новости, даже если водитель остановился, но частично заехал на пешеходный переход — придется заплатить 3 000 рублей. Неважно — были ли рядом пешеходы: закон суров, но это закон.
«Встречка» — табу: за опасный маневр лишают прав
Выезд на встречную полосу, по-прежнему, одно из самых опасных нарушений.
Теперь за это предусмотрен штраф в размере 7 000 рублей, а в некоторых случаях, лишение прав на срок до полугода. Новые камеры распознают движение по встречке, так что оправдания больше не принимаются.
Салон под прицелом
Теперь инспекторы ГИБДД обращают внимание не только на стиль вождения, но и на содержимое салона вашего автомобиля. Отвлекающие объекты, такие как игрушки на панели, ароматизаторы или наклейки на лобовом стекле, могут стать причиной штрафа.
Первое нарушение может закончиться предупреждением, но повторное обойдется от 500 до 1 500 рублей. Рекомендуется убрать все лишнее из поля зрения, чтобы не привлекать лишнего внимания.
Телефон — только для навигации: никаких SMS за рулем
Пользование смартфоном за рулем стало еще строже. Теперь телефон можно использовать только в специальном держателе и исключительно для навигации.
Держать гаджет в руках или использовать его для чтения сообщений запрещено. Камеры с функцией распознавания лиц и жестов будут фиксировать такие нарушения автоматически.
Меняем резину вовремя: шипы летом — деньги на ветер
С наступлением мая и повышением температуры выше +5 °C пришло время менять зимнюю резину на летнюю.
За использование шипованной резины в теплое время года предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Шипы ухудшают сцепление с асфальтом при теплой погоде, поэтому важно своевременно сменить резину для повышения безопасности.
ОСАГО по-новому: платим за 24 часа, а не за сутки
Теперь страхование по ОСАГО стало более прозрачным. Полис будет действовать ровно 24 часа с момента его оформления, а не до конца суток, как это было ранее. Это нововведение особенно удобно для тех, кто перегоняет автомобили или арендует их на короткий срок, устраняя неясности и недоразумения.
Таблица штрафов за нарушения ПДД с 1 мая 2025 года в России
|Нарушение
|Размер штрафа (руб.)
|Дополнительные меры
|Особенности фиксации и комментарии
|Проезд на красный свет
|2 500
|-
|Камеры фиксируют нарушение автоматически
|Остановка на пешеходном переходе
|3 000
|-
|Камеры фиксируют, штраф за частичное заезд на «зебру»
|Выезд на встречную полосу
|7 000
|Возможна конфискация прав до 6 месяцев
|Камеры нового поколения распознают движение по встречке
|Использование телефона за рулем (без держателя)
|1 500 (повторно до 1 500)
|Первое нарушение - предупреждение
|Камеры с распознаванием лиц и жестов фиксируют
|Использование шипованной резины в теплое время года
|500
|-
|Требуется своевременная замена резины при +5°C и выше
|Езда без полиса ОСАГО (повторно)
|3 000 – 5 000
|-
|Штраф увеличен, действует с января 2025
|Нарушения на железнодорожных путях
|5 000
|Возможна конфискация прав от 3 до 6 месяцев
|Проезд вне переезда, на запрещающий сигнал и др.
|Передача управления лицу без прав
|3 000
|-
|-
|Повторное превышение скорости на 20-60 км/ч
|3 000
|-
|-