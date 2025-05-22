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«Колобок» под подозрением: как далеко зайдут «эксперты» в поисках пропаганды чайлдфри и что останется от классической литературы

Опубликовано: 22 мая 2025 15:03
Гарри Поттер
«Колобок» под подозрением: как далеко зайдут «эксперты» в поисках пропаганды чайлдфри и что останется от классической литературы
Legion-Media/ JLN Photography/ WENN.com

Советский Союз поддерживал культуру и литературу, даже «бунтарей», и почему этот опыт ничему не научил?

Депутаты Госдумы усмотрели пропаганду чайлдфри в популярных произведениях. Эксперты считают, что в этих проектах прослеживается идея отказа от детей.

Например, Бриенна из «Игры престолов» сознательно отказалась от материнства ради рыцарского звания. А профессор Макгонагалл из «Гарри Поттера» не имела детей.

Некоторые выступили с инициативой запретить эти произведения за пропаганду идеи отказа от детей. Насколько обоснована эта инициатива и каковы могут быть ее последствия?

Вопрос о перегибах: где грань между пропагандой и свободой творчества?

Но ведь тогда в любом фильме можно найти пропаганду чайлдфри. Например, взять популярную Бабу Ягу, которая ненавидела детей. Как закон будет регулировать реальные перегибы?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила адвокат Юлия Вербицкая-Линник, назвав идею запрета «удивительно неумной, более того — опасной и вредной».

«Если следовать мнению этих псевдо-экспертов, то в качестве доступной литературы для детей и, как выражались в СССР, «читателей среднего и старшего школьного возраста», у нас останется «Колобок» и «Репка», да и то под вопросом. Например, эти «эксперты» должны будут установить: пропагандирует ли Колобок, как персонаж, запрещенную идеологию чайлд-фри и не является ли мышка-норушка, разбивающая яичко, нарушителем традиционных скреп», — иронизирует адвокат.

Она подчеркнула, что любое произведение классической литературы содержит ряд сюжетных линий и сложных, неоднозначных персонажей.

Библейские сюжеты: присутствуют в культуре и требуют изучения

Даже библейские сюжеты, например притча про Лота и его дочерей могут стать поводом для запрета.

«Напомню, дочери Лота, думая что они остались единственными выжившими после уничтожения Содома и Гоморры, напоили отца допьяна и в последующим вступили с ним в запретную инцесстцальную половую связь, - присутствуют в культуре и требуют изучения и определенной, часто нелинейной, трактовки», — отметила Вербицкая-Линник.

Информационный вакуум: заполнение деструктивной идеологией

По мнению адвоката, создание информационного вакуума может привести к его заполнению деструктивной информацией.

«Попытка создать для умов, тем более подрастающего поколения, информационный вакуум приведет лишь к тому, что заполнение этого вакуума будет произведено не за счет поучительных и интересных сказок, в которых все ж добро побеждает зло, а иной информацией, иной идеологией, в том числе носящей деструктивный характер», — подчеркнула Вербицкая-Линник.

СССР — самая читающая страна: поддержка культуры и литературы

«Не зря СССР считался самой читающей страной мира и всячески поддерживал культуру и, особенно, литературу. Вспомним произведения фантастов Беляева и Ефремова («Час быка», «Таис Афинская»), М.А. Булгакова, а также таких бунтарей как Владимир Высоцкий или Леонид Филатов, действительно «владевших умами», — напоминает адвокат.

Очевидно, что подобные инициативы по запрету книг и фильмов, под предлогом защиты традиционных ценностей, являются не только абсурдными, но и опасными. Цензура в любой форме ограничивает свободу слова и препятствует развитию культуры и образования.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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