Жители России смогут увидеть уникальное лунное затмение: когда это произойдет и где за ним лучше наблюдать

18 сентября 2024 года в 03:41 по московскому времени мир станет свидетелем редкого и завораживающего явления — лунного затмения. Такие события не происходят каждый день, а потому всегда вызывают особое внимание. Луна постепенно погружается в тень Земли, и на короткое время она окрасится в таинственный красный оттенок, что делает это зрелище еще более впечатляющим.

Где и как наблюдать затмение?

Лунное затмение можно будет наблюдать в разных частях мира, включая Россию. Особенно хорошую видимость обещают северные регионы, а также города вроде Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга. Для наблюдения не нужно специальных приспособлений, как в случае с солнечными затмениями — просто выберите место под открытым небом, где вам не помешают здания или деревья.

Для тех, кто хочет сделать это событие еще более незабываемым, можно взять с собой бинокль или телескоп. Такой подход позволит рассмотреть Луну в деталях и насладиться ее мистическим преображением.

Где лучше всего увидеть затмение?

Затмение будет видно в большей части Европы, Азии и России. Петербуржцы смогут наблюдать почти полное погружение Луны в тень Земли. Однако, чтобы полностью насладиться зрелищем, стоит выбрать локацию с минимальным световым загрязнением — идеальны для этого места за городом или в парках с открытым горизонтом.

Тем, кто предпочитает наблюдать за небесными явлениями в организованной компании, местные обсерватории часто устраивают наблюдательные мероприятия, сообщает «Московский планетарий».

Почему затмение редкое?

Лунные затмения происходят, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая на нее свою тень. Но для того чтобы все произошло идеально, требуется точное выстраивание этих небесных тел. Именно поэтому такие затмения бывают раз в полгода, и, конечно, не всегда их можно наблюдать в определенной местности.