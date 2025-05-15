Метро — не место для романтики и застолий: о каких странных запретах в петербургской подземке должен знать каждый пассажир

Жители Северной столицы крайне ограничены в своих желаниях, когда речь идет о том, как пассажиры могут пользоваться услугами метрополитена. В петербургском метро действует множество запретов, которые могут показаться странными и неожиданными.
От празднования дня рождения до проведения романтического ужина — все это запрещено под землей. Какие еще неожиданные ограничения действуют в петербургской подземке и почему их стоит знать?
Как указано на сайте Петербургского метрополитена, есть правила, запрещающие создавать помехи в работе метро. Многие ограничения могут показаться абсурдными.
Праздники под землей: митинг вместо торжества
Например, петербуржцы не могут спуститься в подземку и отпраздновать свой день рождения, накрыв красивый стол, или организовать в метро поминки с траурным застольем где-нибудь на «Площади Восстания». Пассажиры красной ветки будут удивлены, когда на их пути появится помеха. Придется обходить.
И если в обычное время это труда не составит, то в час пик безумная идея праздновать что-то в метро может здорово всем помешать.
Романтика и брак: не место для чувств
По этой же причине в метрополитене Петербурга не удастся поболтать за романтическим ужином или в торжественной обстановке зарегистрировать свой брак. В противном случае все может закончиться в отделении полиции. Это означает, что любые действия, которые могут привлечь внимание других пассажиров и создать помехи в работе метро, запрещены.
Финансовые вопросы: попрошайничество под запретом
Не получится и насобирать денег на предстоящую свадьбу у неравнодушных горожан. Попрошайничество в нашей подземке запрещено. Сыграть балладу на гитаре для своей возлюбленной в вагоне поезда, как выяснилось, тоже нельзя (если только это не было заранее согласовано с метрополитеном).
Любые формы развлечений, которые могут мешать другим пассажирам, подпадают под запрет.
Пикники и фейерверки: опасно для жизни
Если кому-то вздумается устроить в метро пикник с шашлыками, придется расстроить. Развести огонь и поставить мангал тоже нельзя. Так же как и нельзя на Новый год запускать в подземке праздничные фейерверки. Это очень опасно. Правила безопасности в метро строги, и любые действия, которые могут создать угрозу для жизни и здоровья пассажиров, запрещены.
Разговор с машинистом: только по делу
Если выдался хороший день, и пассажир решил поделиться своим настроением с машинистом поезда, то лучше ему не нажимать на кнопку связи с ним. Без надобности это запрещено. Не исключено, что сотруднику метро может быть приятно такое внимание, но рисковать не стоит. Мало ли что? Кнопка связи с машинистом предназначена для экстренных ситуаций, а не для приятных разговоров.
Дополнительные ограничения: от одежды до торговли
Кроме того нельзя: проходить и находиться на территории метрополитена без обуви и (или) без одежды. Видимо, были прецеденты, когда сотрудникам метро приходилось переживать за пассажира, что он замерзнет.
Также нельзя осуществлять без письменного разрешения перевозчика кино-, фото-, видеосъемку с использованием профессионального и (или) стационарного оборудования, осуществлять фотосъемку с применением вспышки; обращаться к другим пассажирам или работникам перевозчика с предложением о купле-продаже, оказании услуг, обмене товаров, а также о гадании; осуществлять разносную торговлю на территории метрополитена и многое другое.
Зачем нужны эти запреты
Все эти запреты направлены на обеспечение безопасности, порядка и комфорта пассажиров. Хотя некоторые из них могут показаться странными и абсурдными, они необходимы для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу метрополитена и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.
Соблюдение этих правил — залог безопасной и комфортной поездки для всех.