Метро — не место для романтики и застолий: о каких странных запретах в петербургской подземке должен знать каждый пассажир

Почему в петербургском метро так много странных запретов и к чему они обязывают пассажиров?

Жители Северной столицы крайне ограничены в своих желаниях, когда речь идет о том, как пассажиры могут пользоваться услугами метрополитена. В петербургском метро действует множество запретов, которые могут показаться странными и неожиданными.

От празднования дня рождения до проведения романтического ужина — все это запрещено под землей. Какие еще неожиданные ограничения действуют в петербургской подземке и почему их стоит знать?

Как указано на сайте Петербургского метрополитена, есть правила, запрещающие создавать помехи в работе метро. Многие ограничения могут показаться абсурдными.

Праздники под землей: митинг вместо торжества

Например, петербуржцы не могут спуститься в подземку и отпраздновать свой день рождения, накрыв красивый стол, или организовать в метро поминки с траурным застольем где-нибудь на «Площади Восстания». Пассажиры красной ветки будут удивлены, когда на их пути появится помеха. Придется обходить.

И если в обычное время это труда не составит, то в час пик безумная идея праздновать что-то в метро может здорово всем помешать.

Романтика и брак: не место для чувств

По этой же причине в метрополитене Петербурга не удастся поболтать за романтическим ужином или в торжественной обстановке зарегистрировать свой брак. В противном случае все может закончиться в отделении полиции. Это означает, что любые действия, которые могут привлечь внимание других пассажиров и создать помехи в работе метро, запрещены.

Финансовые вопросы: попрошайничество под запретом

Не получится и насобирать денег на предстоящую свадьбу у неравнодушных горожан. Попрошайничество в нашей подземке запрещено. Сыграть балладу на гитаре для своей возлюбленной в вагоне поезда, как выяснилось, тоже нельзя (если только это не было заранее согласовано с метрополитеном).

Любые формы развлечений, которые могут мешать другим пассажирам, подпадают под запрет.

Пикники и фейерверки: опасно для жизни

Если кому-то вздумается устроить в метро пикник с шашлыками, придется расстроить. Развести огонь и поставить мангал тоже нельзя. Так же как и нельзя на Новый год запускать в подземке праздничные фейерверки. Это очень опасно. Правила безопасности в метро строги, и любые действия, которые могут создать угрозу для жизни и здоровья пассажиров, запрещены.

Разговор с машинистом: только по делу

Если выдался хороший день, и пассажир решил поделиться своим настроением с машинистом поезда, то лучше ему не нажимать на кнопку связи с ним. Без надобности это запрещено. Не исключено, что сотруднику метро может быть приятно такое внимание, но рисковать не стоит. Мало ли что? Кнопка связи с машинистом предназначена для экстренных ситуаций, а не для приятных разговоров.

Дополнительные ограничения: от одежды до торговли

Кроме того нельзя: проходить и находиться на территории метрополитена без обуви и (или) без одежды. Видимо, были прецеденты, когда сотрудникам метро приходилось переживать за пассажира, что он замерзнет.

Также нельзя осуществлять без письменного разрешения перевозчика кино-, фото-, видеосъемку с использованием профессионального и (или) стационарного оборудования, осуществлять фотосъемку с применением вспышки; обращаться к другим пассажирам или работникам перевозчика с предложением о купле-продаже, оказании услуг, обмене товаров, а также о гадании; осуществлять разносную торговлю на территории метрополитена и многое другое.

Зачем нужны эти запреты

Все эти запреты направлены на обеспечение безопасности, порядка и комфорта пассажиров. Хотя некоторые из них могут показаться странными и абсурдными, они необходимы для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу метрополитена и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.

Соблюдение этих правил — залог безопасной и комфортной поездки для всех.