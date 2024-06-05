Гагра, Пицунда или Сухум: где в Абхазии находятся самые лучшие пляжи

Чтобы понежиться на солнышке и поплавать в чистой воде совсем необязательно долго копить на отдых в дорогих Турции или Египте. Можно выбрать солнечную Абхазию. Там и недорого, и красиво, и туризм развит на все 100%. Каждый найдет для себя что-то положительное.

Пицунда

Пицунда пока находится на первом месте среди приезжих. Именно в этот городок съезжаются люди чуть ли не со всех уголков России. Пляжи тут есть и песчаные, и галечные. Можно выбрать место, где вам будет комфортнее всего. Также они достаточно широкие, поместятся все. Резких обрывов в воду нет, дно довольно плавное и пологое, так что за детей можете не беспокоиться. Они всегда будут на виду (если, конечно, не зайдут слишком далеко). Вода считается самой чистой на всем черноморском побережье, что создает прекрасные условияи для дайвинга.

Источник фото: Legion-Media

Агудзер

Этот поселок недалеко от Сухума пользуется огромным спросом у туристов семейных. Там мало дискотек, шумных баров, зато есть прекрасный пляж. Он галечный, а это значит, что вода в море будет чистейшая. Чтобы наслаждаться отпуском максимально комфортно, берите с собой резиновые тапочки. Так вы не пораните ноги, заходя в море. Температура моря у берега летом составляет +24 градуса.

Сухум

В Сухуме пляжи мелкогалечные, вход в воду пологий. Всего полоса суши занимает около 20 километров, так что уединиться от толпы туристов вы сможете легко. На центральном пляже есть вся инфраструктура, например, душевые кабинки, прокат катамаранов, лодки и фантанчики с водой. Иногда, чтобы попасть на пляж, нужно заплатить деньги. Это места, принадлежащие санаториям. Все остальные пляжи — общественные со свободным входом.

Источник фото: Legion-Media

Холодная речка

В этом курортном поселке вы сможете отдохнуть на мелкогалечном пляже с хорошим пологим дном. Встречаются крупные камни, так что ходить стоит осторожно. Место не очень популярно среди туристов, поэтому много людей вы точно там не встретите. Это является огромным плюсом для тех, кому некомфортно буквально лежать друг у друга на головах.

Цандрипш

Сюда едут те, кто обожает спокойный отдых без громких звуков и огромного количества приезжих. Пляжи в Цандрипше крупногалечные, так что не забудьте взять с собой специальную обувь. Природа вокруг уникальная. Кстати, один из пляжей в этом поселении прозвали «Белые скалы». Виновниками стали белые валуны мрамора, торчащие из воды, и гальки.

Источник фото: Legion-Media