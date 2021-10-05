Все новости / Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

Шоу-бизнес
Емельяненко-старший рассказал о проведении боя с братом
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оценил вероятность проведения боя по правилам MMA со своим родным братом Александром, с которым он перестал общаться в течение нескольких лет.
05 окт 2021 07:53
Спорт
Федор Емельяненко стал послом Всемирных игр боевых искусств в Петербурге
\ Легендарный спортсмен, многократный чемпион мира по самбо и чемпион мира по смешанным единоборствам MMA Федор Емельяненко стал послом Всемирных игр боевых искусств, которые состоятся в Петербурге.
09 сен 2013 17:10
Спорт
Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов: «Если Емельяненко предложит — буду драться»
Сегодня Петербург впервые сможет воочию понаблюдать за известным российским бойцом Сергеем Харитоновым. В рамках чемпионата России по смешанным боевым единоборствам состоится супербой 31-летнего
01 июн 2012 11:25
Спорт
Андрей Аршавин в четвертый раз признан лучшим спортсменом России
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные по голосованию на звание спортсмена года в России. В итоге, второй год подряд жители нашей страны признали лучшим
10 янв 2012 19:26
Эксклюзив
Последние новости
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес