Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оценил вероятность проведения боя по правилам MMA со своим родным братом Александром, с которым он перестал общаться в течение нескольких лет.
39-летний спортсмен из России Фёдор Емельяненко одержал верх над бразильским бойцом смешанных боевых искусств Фабио Мальдонадо. 17 июня на стадионе Сибур Арена, в городе на Неве, прошел FIGHT
\ Легендарный спортсмен, многократный чемпион мира по самбо и чемпион мира по смешанным единоборствам MMA Федор Емельяненко стал послом Всемирных игр боевых искусств, которые состоятся в Петербурге.
8 апреля 2013 года состоялось знаковое событие для Петербурга - презентация и открытие флагманского магазина Affliction в ТРЦ «Галерея», на площади 146 кв. метров. На
9 апреля официально начнет свою работу магазин «Affliction» в Санкт-Петербурге, в ТРЦ Галерея. Компания «Affliction» основана в Лос-Анджелесе в 2005 году. Сегодня одежда
21 сентября в Москве состоится церемония вручения премии «GQ Человек Года 2012». Номинантами на премию «Спортсмен года» на этот раз стали боец ММА Федор
Звезды футбола и хоккея в городе на Неве всегда на виду. Однако питерские атлеты, защищающие честь города в других видах спорта, достигают не менее, а то и более выдающихся результатов. Чтобы
Вчера в Петербурге прошел турнир по смешанным единоборствам «M-1 Global 2. Белые ночи». Главным событием шоу стал последний бой Федора Емельяненко, на него пожаловал президент России
Завтра Федор Емельяненко проведет свой прощальный бой. В Питере. Вечер начнется в Ледовом около 19.00. Те, кому не хватило билетов (кстати, стоили они прилично — от тысячи до десяти тысяч
Сегодня Петербург впервые сможет воочию понаблюдать за известным российским бойцом Сергеем Харитоновым. В рамках чемпионата России по смешанным боевым единоборствам состоится супербой 31-летнего
Санкт-Петербург постепенно превращается в российскую столицу смешанных единоборств. По городу постоянно развешивают плакаты, на которых суровые мужики показывают кулаки. Здесь проводят свои бои
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Сразу по возвращении губернатора Георгия
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные по голосованию на звание спортсмена года в России. В итоге, второй год подряд жители нашей страны признали лучшим
Двадцать восьмого октября в Ледовом дворце состоится грандиозное событие этой осени – чемпионат мира по смешанным единоборствам M-1 Challenge XXI. На ринг Ледового выйдут только
19 августа 2010 года состоится ставший уже доброй традицией турнир "Битва на Неве" под номером 4, в рамках которого пройдут захватывающие поединки мастеров смешанных единоборств, в том
PR бюро «Не вопрос» и благотворительный «Парад Звездных Кукол Детям» в этом году впервые за время существования проекта предложили
Ровно 1 год назад — 20 октября 2007 года в Санкт-Петербурге на частоте 89.7 FM начала вещание информационная, музыкальная, спортивная радиостанция - РАДИО «ЗЕНИТ». За
Известная телеведущая Ксения Собчак и лидер скандальной группы Ленинград Сергей Шнуров назвали имена самых знаменитых людей Петербурга.
Известная телеведущая Ксения Собчак и лидер скандальной группы Ленинград Сергей Шнуров назвали имена самых знаменитых людей Петербурга.
Журнал Собака.ру решил узнать, кто народу вcех милее, и вручить тому человеку премию. В разделе Театроперабалет самым популярным...