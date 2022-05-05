Надежда Логина

Врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук.
Сайт: https://altherapy.ru/
Логина Надежда Юрьевна — автор метода лечения аллергических заболеваний «Аутолимфоцитотерапия», который успешно применяется с 1992 года. Автор большого количества научно-практических публикаций в области диагностики и лечения нарушений иммунной системы и, в частности, по оказанию помощи взрослым и детям, страдающим аллергическими заболеваниями. Более 20 лет руководила научно-исследовательской лабораторией клинической иммунологии в Московской медицинской академии им. Сеченова.