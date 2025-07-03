Зарплатные иллюзии: почему данные Петростата о доходах петербуржцев вызвали гнев в сети

Почему реальные доходы петербуржцев не соответствуют статистике?

Петростат опубликовал данные о средней номинальной заработной плате в Санкт-Петербурге за апрель 2025 года. Согласно отчету ведомства, эта цифра составила 117 690 рублей.

Расчет производился по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства. Однако реальная начисленная зарплата, с учетом инфляции, оказалась ниже — на 1,2% по сравнению с мартом и всего на 3% выше, чем в апреле 2024 года.

Эта статистика вызвала бурную реакцию среди жителей города на Неве.

Цифры и реальность: Где правда?

Реакция петербуржцев на опубликованные данные оказалась резко негативной. Многие выразили сомнение в достоверности предоставленной информации.

«Специалист с высшим техническим образованием, стаж 30 лет – максимум 75000 руб. Не брешите», — возмущенно пишут в сети.

Другие пользователи иронизируют, называя Петростат «генератором несмешных шуток», сравнимым с известным юмористом.

Налоги и реальные доходы: Математика выживания

«После вычета налогов номинальная 117,7 превращается в реальную — около 67 тысяч.., вполне себе похоже на действительность», — отмечают горожане.

Это более реалистичная цифра, которая, по мнению многих, лучше отражает действительное финансовое положение большинства петербуржцев.

Зарплатный рейтинг: Кто зарабатывает больше всех?

Согласно данным Петростата, самые высокие зарплаты в апреле 2025 года зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых — 285 тысяч рублей. На втором месте по уровню доходов находится работа в сфере информации и связи – 207,7 тысяч рублей.

Третье место занимают сотрудники воздушного и космического транспорта — 195,9 тысяч рублей, а также работники водного транспорта — 195 тысяч рублей.

Эти данные показывают значительный разрыв в уровне доходов между различными отраслями экономики города.

Рост цен и стагнация доходов: Почему не сходятся концы с концами?

Несмотря на формальный рост номинальной заработной платы, реальные доходы населения, скорректированные на инфляцию, растут значительно медленнее.

Многие петербуржцы отмечают, что рост цен на продукты питания, коммунальные услуги и другие необходимые товары и услуги сводит на нет все усилия по увеличению доходов.

В результате, несмотря на статистические данные о росте средней заработной платы, реальное благосостояние многих жителей города остается на прежнем уровне или даже снижается.

Опубликованные Петростатом данные вызвали широкий общественный резонанс и заставили задуматься о соответствии статистических показателей реальному положению дел.

Разрыв между «средней» зарплатой и реальными доходами значительной части населения Санкт-Петербурга остается серьезной проблемой, требующей внимания со стороны властей и экспертов.

Необходимо более точное и прозрачное представление данных о доходах населения, учитывающее инфляцию и реальные затраты людей на повседневные нужды. В противном случае статистика рискует превратиться в «несмешную шутку», оторванную от реальной жизни.