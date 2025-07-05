Алкоголь продают дешево и почти круглосуточно: этот город в России обрел дурную славу в интернете

Действительно удивляет туристов из Петербурга и Москвы.

От Осетии ждёшь одного — снежных шапок над ущельями и реками, мчащимися по камням. Но реальность оказалась любопытнее туристических буклетов. Здесь и гигантский рог, свисающий со скалы, и древний туалет над пропастью, и... алкоголь ночью. Да-да, об этом стоит поговорить отдельно.

Арт-объекты на склонах — не только для фото

Цейское ущелье встречает бронзовым рогом изобилия. Горы Диагории — скрипкообразной скульптурой «кишын фандыр», напоминающей об осетинской музыкальной культуре.

Всё это — часть проекта по привлечению туристов, но выглядит органично и внушительно. Особенно на фоне гор.

Алкоголь круглосуточно: запрещено, но работает

В Северной Осетии, увы, натыкаешься на вещь, противоречащую федеральному закону №171-ФЗ: здесь можно спокойно купить алкоголь после 23:00. Формально это незаконно, но фактически — обыденность.

Таксисты знают, куда везти, продавцы не удивляются и берут наличными.

Пол-литра местного пива в ресторане — от 80 до 150 рублей. А в магазинах, по отзывам туристов, и ночью можно взять бутылку или баночку. Что покрепче — тоже, скорее всего, достанется. Никто особо не прячется. Тут даже предупреждения Минздрава бессильны.

Дешёвая еда и щедрые порции

Хинкали по 40 рублей, килограммовый садж с курицей за 950 — это не миф, а реальность. Осетинская кухня радует и вкусом, и ценой. Причём в приличных заведениях, а не в забегаловках.

Владикавказ: реставрация на фоне гор

Проспект Мира — без шуток, одна из самых живописных улиц в России. Уютные фасады конца XIX века, за которыми возвышаются снежные вершины.

А набережная Терека превращается в прогулочную открытку.

Религия и фольклор — на грани легенды

Здесь чтят Уастырджи — сурового небесного покровителя мужчин и дорог. Его скальные монументы и деревянные святилища, увешанные лентами, поражают масштабом и древней простотой.

И тот самый туалет

В селе Камунта, прямо над пропастью, стоит кафе с деревянным туалетом. Вместо унитаза — дыра, под которой видны камни. Впечатления незабываемы.

Осетия — место, где соединяются природа, традиции и странные бытовые реалии. Где можно съесть хинкали, помолиться Уастырджи, а потом — не без удивления — купить пиво ночью, хотя это вроде бы и нельзя. Такая она, кавказская жизнь — яркая, вкусная и противоречивая.