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Черный день для Пушкина: что произошло в Петербурге 7 мая такого, чего поэт помнил до самой смерти

Опубликовано: 7 мая 2025 08:02
Люди, события
Черный день для Пушкина: что произошло в Петербурге 7 мая такого, чего поэт помнил до самой смерти
Городовой ру

Самые значимые события одного дня, которые повлияли на историю города.

Дата 7 мая отметилась в истории Санкт-Петербурга несколькими яркими событиями, происходившими в разные исторические эпохи. Эти события отражают разнообразные аспекты жизни города — от гербоведения и культуры до технологического прогресса и памятникостроения.

Каждое из них вносит свой уникальный вклад в богатую историю Петербурга.

1780: утверждение двойного герба Кронштадта

Как пишет Panevin.ru, императрица Екатерина II утвердила двойной герб Кронштадта — для города и для острова. В первой части герба изображена серебряная башня с маяком на голубом фоне, во второй — черный котел на красном фоне, окруженный водой.

Этот герб стал важным символом Кронштадта и отражает его историческую роль как важного морского порта и крепости. После советской власти исторический герб был возвращен городу, что подчеркивает значимость исторических символов и традиций.

1820: первый петербургский концерт Анжелики Каталани

В Петербурге состоялся первый концерт знаменитой итальянской певицы Анжелики Каталани. Ее выступление стало важным культурным событием в жизни города. Критики отмечали удивительные вокальные данные певицы, ее силу, чистоту, гибкость и легкость голоса. Концерты Каталани вызвали большой восторг у публики и стали одним из самых ярких культурных событий года.

Александр Пушкин, обожавший певицу, не смог попасть на концерт, поскольку его не было в городе в это время. Однако он до самой смерти упоминал Каталани в своих произведениях, что подтверждает значимость ее выступлений.

1834: открытие заседаний Сената в новом здании

В присутствии императора Николая I состоялось открытие заседаний Сената в новом здании на Сенатской площади, построенном по проекту К.И. Росси. Это здание стало важным административным центром империи.

В советское время там располагался Российский государственный исторический архив, а в 2009 году здание было полностью отреставрировано и передано Конституционному суду. Здание Сената — важный архитектурный памятник Петербурга, имеющий большое историческое значение.

1895: демонстрация беспроволочного телеграфа А.С. Поповым

Русский физик и электротехник Александр Степанович Попов продемонстрировал свое изобретение — беспроволочный телеграф — на заседании Русского физико-химического общества в Университете. Это изобретение стало прототипом радио и сыграло огромную роль в развитии технологий связи.

В последовавшие годы этот день стал праздником работников всех отраслей связи и отмечается в России, Белоруссии и Болгарии.

1928: открытие авиалинии Ленинград-Кенигсберг-Берлин

Была открыта авиалиния Ленинград-Кенигсберг-Берлин, первая в Ленинграде международная авиалиния. Рейсы выполнялись с Корпусного аэродрома (ныне территория Ново-Измайловского проспекта) компанией Deruluft — немецко-русским авиационным сообществом.

Это событие стало важным этапом в развитии гражданской авиации в Ленинграде и подтверждением его международного значения. «Балтийский экспресс», как называли эту авиалинию, просуществовал до 1935 года, после чего рейсы стали выполняться с посадкой в Каунасе.

1991: открытие памятника Петру I работы Михаила Шемякина

В Петропавловской крепости был торжественно открыт памятник Петру I работы Михаила Шемякина. Это был дар скульптора городу.

Памятник представляет императора в необычном образе, отличном от традиционных изображений. Необычная композиция и выразительность памятника сделали его популярным туристическим объектом. В народе скульптуру прозвали «Петр-паук» из-за длинных и тонких пальцев фигуры императора.

Памятник Петру I — это уникальное произведение искусства, которое привлекает внимание своей необычностью и выразительностью.

7 мая — дата, отмеченная в истории Санкт-Петербурга рядом значительных событий. Эти события отражают развитие города в разных сферах — от государственного управления и символики до культуры, технологий и искусства. Знание истории своего города позволяет нам лучше понять его настоящее и будущее.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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