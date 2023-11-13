Блины с этой начинкой и гостям не стыдно подать: если с мясом и творогом уже надоели

Хозяйки готовят блины с начинкой только для ужина в кругу семьи. Хотя блюдо вполне заслуживает того, чтобы оказаться на столе перед гостями. Мясом и творогом их, конечно, не удивишь, но есть вариант поинтереснее.

Вам понадобятся:

свекла — 2 шт.,

грецкие орехи — 100 г,

сливочный сыр — 200 г,

чеснок — 2 зубчика,

соль и перец по вкусу.

Отварите две небольшие свеклы любым удобным способом. Желательно запечь их в духовке, ускорив процесс фольгой. Остудите корнеплод и измельчите с помощью терки. Отожмите сок, а затем добавьте орехи с чесноком.

Заворачивайте начинку блины, предварительно смазав их сливочным сыром. Получатся весьма аппетитные рулетики, которые нужно оставить в холодильнике на час. Подавать закуску лучше в виде небольших роллов, передает портал «Лайфхакер».

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