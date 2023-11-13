Блины с этой начинкой и гостям не стыдно подать: если с мясом и творогом уже надоели

Хозяйки готовят блины с начинкой только для ужина в кругу семьи. Хотя блюдо вполне заслуживает того, чтобы оказаться на столе перед гостями. Мясом и творогом их, конечно, не удивишь, но есть вариант поинтереснее.
Вам понадобятся:
- свекла — 2 шт.,
- грецкие орехи — 100 г,
- сливочный сыр — 200 г,
- чеснок — 2 зубчика,
- соль и перец по вкусу.
Отварите две небольшие свеклы любым удобным способом. Желательно запечь их в духовке, ускорив процесс фольгой. Остудите корнеплод и измельчите с помощью терки. Отожмите сок, а затем добавьте орехи с чесноком.
Заворачивайте начинку блины, предварительно смазав их сливочным сыром. Получатся весьма аппетитные рулетики, которые нужно оставить в холодильнике на час. Подавать закуску лучше в виде небольших роллов, передает портал «Лайфхакер».
Источник фото: Изображение от Freepik