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Блины с этой начинкой и гостям не стыдно подать: если с мясом и творогом уже надоели

Блины с этой начинкой и гостям не стыдно подать: если с мясом и творогом уже надоели
Раскрыт рецепт интересной начинки для блинов без мяса

Фееричное сочетание простых продуктов.

Хозяйки готовят блины с начинкой только для ужина в кругу семьи. Хотя блюдо вполне заслуживает того, чтобы оказаться на столе перед гостями. Мясом и творогом их, конечно, не удивишь, но есть вариант поинтереснее.

Вам понадобятся:

  • свекла — 2 шт.,
  • грецкие орехи — 100 г,
  • сливочный сыр — 200 г,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • соль и перец по вкусу.

Отварите две небольшие свеклы любым удобным способом. Желательно запечь их в духовке, ускорив процесс фольгой. Остудите корнеплод и измельчите с помощью терки. Отожмите сок, а затем добавьте орехи с чесноком.

Заворачивайте начинку блины, предварительно смазав их сливочным сыром. Получатся весьма аппетитные рулетики, которые нужно оставить в холодильнике на час. Подавать закуску лучше в виде небольших роллов, передает портал «Лайфхакер».

Источник фото: Изображение от Freepik

Общество Кулинария Рецепты
13 ноября 2023 10:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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