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Central Partnership показала трейлер военной драмы «Летчик»

Опубликовано: 16 ноября 2021 21:37
Central Partnership показала трейлер военной драмы «Летчик»
Central Partnership показала трейлер военной драмы «Летчик»
Источник фото: YouTube

В Сети появился трейлер фильма «Летчик».

Ролик опубликовала кинокомпания Central Partnership.
В военной драме рассказывается о советском летчике, который в бою теряет самолет, но сам остается жив. Теперь ему предстоит преодолеть множество преград, чтобы вернуться к своим.
Картину снял режиссер Ренат Давлетьяров. Роли в ней сыграли Петр Федоров, Анна Пескова, Роман Книжка, Павел Осадчий, Александр Галибин и другие актеры.
Премьера ленты запланирована на 2 декабря.

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Автор:
Камиль Джабраилов
Шоу-бизнес
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