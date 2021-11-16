Ролик опубликовала кинокомпания Central Partnership.
В военной драме рассказывается о советском летчике, который в бою теряет самолет, но сам остается жив. Теперь ему предстоит преодолеть множество преград, чтобы вернуться к своим.
Картину снял режиссер Ренат Давлетьяров. Роли в ней сыграли Петр Федоров, Анна Пескова, Роман Книжка, Павел Осадчий, Александр Галибин и другие актеры.
Премьера ленты запланирована на 2 декабря.
Central Partnership показала трейлер военной драмы «Летчик»
Опубликовано: 16 ноября 2021 21:37
В Сети появился трейлер фильма «Летчик».
Ролик опубликовала кинокомпания Central Partnership.
Новости по теме
От неприступной крепости до лаборатории: в каком форте Петербурга изучали инфекции, а не военное дело 30 мая 2025 12:30
Легенды «Дороги жизни»: на дне Ладожского озера найдены настоящие военные артефакты 27 мая 2025 00:13
Поддельная тушёнка в Петербурге: что показала проверка и какую брать стоит с опаской 26 мая 2025 11:32
Колбаса за 200 из «Магнита»: покупатель дал шанс, и вот что показал результат дегустации 11 мая 2025 11:32