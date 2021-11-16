Central Partnership показала трейлер военной драмы «Летчик»

Ролик опубликовала кинокомпания Central Partnership.

В военной драме рассказывается о советском летчике, который в бою теряет самолет, но сам остается жив. Теперь ему предстоит преодолеть множество преград, чтобы вернуться к своим.

Картину снял режиссер Ренат Давлетьяров. Роли в ней сыграли Петр Федоров, Анна Пескова, Роман Книжка, Павел Осадчий, Александр Галибин и другие актеры.

Премьера ленты запланирована на 2 декабря.