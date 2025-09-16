Близкие союзы: в России предложили запретить браки между кузенами

В России хотят запретить браки между двоюродными братьями и сестрами. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что такие союзы опасны, могут привести к болезням и мутациям у детей.
Сейчас эти союзы разрешены, хотя морально и традиционно они считаются неприемлемыми, пишет Газета.ру.
Опыт Азербайджана
В качестве примера депутат приводит Азербайджан, где с 1 июля 2025 года уже действует запрет на бракосочетание между двоюродными родственниками.
После принятия закона количество таких браков там сократилось почти в два раза. Инициативу поддерживают ученые и врачи.
Академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, что кровосмешение отрицательно влияет на здоровье населения и генофонд страны.