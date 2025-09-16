Городовой / Город / Триумфальная арка, которой больше нет: история проспекта Стачек в Петербурге
Триумфальная арка, которой больше нет: история проспекта Стачек в Петербурге

Опубликовано: 16 сентября 2025 19:45
Триумфальная арка
Триумфальная арка, которой больше нет: история проспекта Стачек в Петербурге
Городовой ру

Проект был реализован всего за неделю, чтобы встретить победителей.

В конце мая 1945 года Ленинград готовился к встрече с победителями. Чтобы подчеркнуть значимость момента, на проспекте Стачек решили возвести временную Триумфальную арку.

Сооружение появилось в районе Автово, у нынешней станции метро. Сегодня о ней напоминают только архивные фотографии, но место по-прежнему хранит память о тех июльских торжествах.

Возведение за считаные дни

Решение о строительстве приняли буквально за несколько дней до прихода частей с фронта. Архитектор Владимир Каменский и скульптор Георгий Ветютнев спроектировали арку всего за один день в июне 1945 года.

Рабочие Кировского и судостроительного завода имени Жданова возвели её за неделю. Конструкцию сделали из дерева и гипса, украсили барельефами с профилями Ленина и Сталина и надписью "Слава победителям".

День встречи

8 июля 1945 года арка стала главным символом торжеств: у неё встречали гвардейцев 45-й стрелковой дивизии. Генерал-майор Иван Трусов отрапортовал секретарю горкома партии Алексее Кузнецову о возвращении дивизии.

Старейшие рабочие Нарвской заставы приветствовали командира хлебом-солью. Для тысяч жителей это была настоящая точка соединения фронта и тыла.

Что было дальше

В 1946 году в Ленинграде провели конкурс на проект постоянной триумфальной арки. Он так и не был реализован. На месте временного сооружения позже установили обелиски, которые тоже не сохранились.

Сегодня на проспекте Стачек нет арки, встречавшей воинов в 1945-м, но память о ней остаётся частью истории города. Прогуливаясь по Автово, легко представить, как когда-то здесь звучали оркестры и приветствия, а временная арка становилась символом победного возвращения домой.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
