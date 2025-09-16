Городовой / Город / «Финский след» в архитектуре Петербурга: два мастера северного модерна и их наследие
«Финский след» в архитектуре Петербурга: два мастера северного модерна и их наследие

Опубликовано: 16 сентября 2025 19:13
Северный модерн
«Финский след» в архитектуре Петербурга: два мастера северного модерна и их наследие
Городовой ру

Их здания и сегодня напоминают о северном характере столицы.

Конец XIX – начало XX века подарили Петербургу расцвет модерна. Но особенно ярко в архитектуре проявился северный модерн, узнаваемый по суровой романтике, игре асимметрии и грубой красоте природного камня.

Неудивительно, что именно соседи с Севера оказали наибольшее влияние на этот стиль.

«Проводниками этого стиля, родиной которого считается Финляндия, выступили талантливые архитекторы — подданные княжества Финляндского», — поделилась с «Городовым» урбанист Валентина Карпова, управляющий партнер проектного бюро "Проект 1" .

Алан Шульман — мастер изящной простоты

Один из самых ярких представителей финской ветви северного модерна — архитектор Алан Шульман. Его стиль отличали простота и внимание к фактуре материалов.

Одной из его известных работ в Петербурге стал доходный дом И. В. Бессера на Владимирском проспекте, 19. Его фасад выделяется асимметрией: массивная гранитная кладка нижних этажей контрастирует с гладкой штукатуркой верхних.

Декоративные элементы — маскароны и рельефы на фасаде — выполнены, как отмечает эксперт, "с тонкой, почти идеальной выразительностью, что придаёт массивному зданию особое изящество".

Карл Густав Нюстрём — академик и зодчий

Другой финский мастер — Карл Густав Нюстрём был, как подчёркивает эксперт, "фигурой иного масштаба". Помимо успешной практики он получил признание и как академик Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге (с 1892 года).

В его работах модерн постепенно уступал место строгому неоклассицизму. Яркий пример — здание хирургической клиники Германа Цейдлера, ныне в составе Военно-медицинской академии), которое отличается монументальностью, симметрией и рациональной строгостью.

Наследие в камне

Наследие Алана Шульмана и Карла Густава Нюстрёма стало неотъемлемой частью петербургского пейзажа. Каждый из них по-своему помог создать облик города начала XX века и придал ему дух финского национального романтизма.

Их здания до сих пор поражают сочетанием лаконичной красоты и северного характера, а горожанам напоминают о культурных связях Петербурга и Финляндии.

Автор:
Юлия Тюрина Федор Никонов
Город
