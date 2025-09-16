Городовой / Город / Постоянная выставка Людвига в Петербурге: где увидеть Уорхола и Баскию в историческом дворце
Постоянная выставка Людвига в Петербурге: где увидеть Уорхола и Баскию в историческом дворце

Постоянная выставка Людвига в Петербурге: где увидеть Уорхола и Баскию в историческом дворце
Коллекция Уорхола, Лихтенштейна и Баскии — в стенах Мраморного дворца.

В Мраморном дворце можно неожиданно оказаться среди работ Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Жана-Мишеля Баскии и других звезд поп-арта. Это не временная выставка, а постоянная экспозиция, подаренная Петербургу.

Как она оказалась в городе

Коллекцию создали немецкие коллекционеры Петер и Ирэна Людвиг. Их собрания есть в Кёльне, Будапеште, Вене и других городах. В 1990-х часть коллекции пришла и в Петербург — как жест культурного обмена и доверия.

Музей в музее

В 1994 году в Мраморном дворце Русского музея официально открылся "Музей Людвига". Это уникальный пример "музея в музее" в России: современное искусство соседствует с парадными интерьерами XVIII века.

Что видно сегодня

Экспозиция охватывает западное искусство второй половины XX века: от раннего поп-арта до концептуальных инсталляций. Есть и российские авторы, чтобы подчеркнуть диалог культур. Залы меняются, но основа коллекции — неизменно узнаваема.

Юлия Тюрина
Город
