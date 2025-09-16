Постоянная выставка Людвига в Петербурге: где увидеть Уорхола и Баскию в историческом дворце

В Мраморном дворце можно неожиданно оказаться среди работ Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Жана-Мишеля Баскии и других звезд поп-арта. Это не временная выставка, а постоянная экспозиция, подаренная Петербургу.
Как она оказалась в городе
Коллекцию создали немецкие коллекционеры Петер и Ирэна Людвиг. Их собрания есть в Кёльне, Будапеште, Вене и других городах. В 1990-х часть коллекции пришла и в Петербург — как жест культурного обмена и доверия.
Музей в музее
В 1994 году в Мраморном дворце Русского музея официально открылся "Музей Людвига". Это уникальный пример "музея в музее" в России: современное искусство соседствует с парадными интерьерами XVIII века.
Что видно сегодня
Экспозиция охватывает западное искусство второй половины XX века: от раннего поп-арта до концептуальных инсталляций. Есть и российские авторы, чтобы подчеркнуть диалог культур. Залы меняются, но основа коллекции — неизменно узнаваема.