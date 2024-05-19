Чем отличаются белые яйца от коричневых, и как сохранить продукт свежим до года

Куриные яйца — один из немногих продуктов, который практически точно лежит в холодильнике у каждой хозяйки. Они нужны и при замесе теста, и на омлет, и для соусов, и для запеканок. Не все знают, как выбрать в магазине качественный и самый свежий продукт. Помогаем разобраться в буквах на скорлупе.

Как выбрать

Самыми свежими считаются яйца, на которых красуется буква «Д» (диетическое). Это значит, что ему нет и семи дней. «С» (столовое) означает, что яйцу может быть 25 дней со дня выработки. Если обращаете внимание на размер, то берите высшую категорию. Такое яйцо весит более 75 граммов по стандартам. Самые мелкие яйца третьей категории чуть ли не в два раза меньше по размеру.

На некоторых упаковках можно увидеть такое словосочетание как «яркий желток». Цвет напрямую зависит от того, что ела несушка и много ли в ее питании было полезных веществ. Обычно таким могут похвастаться лишь деревенские яйца. Производители же кормят птиц не всегда разрешенными препаратами для достижения похожего эффекта.

«У фабричных кур, сидящих на диете из комбикормов, цвет желтка светло-желтый. Поэтому некоторые производители стали вводить в рацион кур добавки, окрашивающие желток в ярко-оранжевый цвет», — предупредили эксперты Роскачества.

Источник фото: Legion-Media

Миф или правда?

Некоторые до сих пор спорят о том, какие же яйца лучше: белые или коричневые. Люди разделились на два лагеря и уверяют, что цвет скорлупы действительно влияет на вкусовые качества продукта. Но это оказалось лишь мифом. Вот что на этот счет говорят профи.

«Цвет зависит всего лишь от того, была ли курица "брюнетка" или "блондинка". У светлых пород кур яйца белые, у черненьких, пеструшек и рыженьких скорлупа яиц коричневая. Состав у белых и коричневых яиц идентичный, пищевые свойства не отличаются», — указано на сайте Роскачества.

Источник фото: Legion-Media

Как хранить

В холодильнике хранить яйца нужно следующим образом: диетические могут лежать на полке не более семи суток, столовые до 25 дней, а мытые — не более 12 суток. Однако есть одна хитрость, которая поможет увеличить этот срок в десятки раз.

Некоторые хозяйки просто-напросто замораживают продукт. Конечно, целиком в морозильную камеру класть их не стоит. Разбейте необходимое количество в миску, хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной, разлейте в формочки, накройте пищевой пленкой и уберите в морозилку.

В таком состоянии ингредиент останется свежим до года. После достаньте, разморозьте при комнатной температуре и добавляйте в тесто. Омлет из таких яиц тоже сделать можно. На вкусовые качества это никак не повлияет.

Источник фото: Legion-Media