Циклоны и ныряющие процессы: почему в Петербурге такая неустойчивая погода

Весна и лето 2025 года в Санкт-Петербурге отметились заметными аномалиями в погоде. Началось все еще в марте, когда местные жители неожиданно из пуховиков переоделись в шорты.

Однако апрель ударил по Центральной России снежными тучами, которые тоже застали врасплох людей, не ожидавших такого весной.

На этом сюрпризы не закончились, и 19 апреля выдался самым теплым днем в 2025 году. Синоптики рассказали, что была зафиксирована летняя температура в 26,7 градусов тепла.

Тут же у петербуржцев появилась надежда на теплое лето, но не тот-то было. Июнь в Северной столице выдался дождливым и прохладным, несмотря на долгосрочные прогнозы о самом жарком лете за 50 лет.

Наступил июль и теперь все с нетерпением ждут, что второй летний месяц позволит погреться. Однако жары синоптики не обещают и говорят об умеренных температурах в 23-25 градусов. Впрочем, они свойственны климату Северной столицы.

Почему погода такая неустойчивая?

Метеоролог, главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Городовому», почему такие аномалии были в Петербурге и стоит ли ждать жары петербуржцам.

«Мы прожили только один месяц лета, аномалия была, но небольшая: 0,4 или 0,5 градуса, то есть близко к норме. Другое дело, что у нас была погода довольно неустойчивая. Почти полумесячные колебания температурного режима наблюдались постоянно. А чем это связано? Циклоны атлантические, которые все равно определяют погоду, они, как правило, перемещаются по более северным траекториям. Поэтому смена этих циклонов влияла на смену температурного режима в средней полосе, а в Санкт-Петербурге чуть больше. Эти циклоны формируются где-то над Скандинавией, а потом, вместо того, чтобы двигаться на Восток, ныряют на европейскую территорию и дальше. Эти ныряющие процессы всегда связаны с резкими изменениями температурного режима. Мы попадаем сначала в теплую часть, а потом этот ныряющий циклон пробивает брешь и открывает дорогу северным ветрам», — говорит эксперт.

По словам метеоролога, эти циклоны стали довольно устойчивыми, поэтому они не быстро покидают европейскую часть России. В итоге этот холод проникает довольно глубоко, до южных морей.

Для того чтобы погода была более устойчива, нужно, чтобы циклоны без ограничений проходили вдоль северных широт, а также важен гребень антициклона с юга Европы.

Циклоны — это признак меняющегося климата?

Такие необычные циклоны, которые задерживаются над Центральной Россией и принесли не совсем теплое лето. Не значит ли это, что климат меняется?

«Чтобы сказать, что у нас поменялся климат, нужно проследить за погодой как минимум 10−20 лет, потому что, например, сегодня лето у нас прохладное, но следующее не будет таким. То есть поменяется циркуляция, хотя, может быть, вот эта меридиональность сохранится. Это должны отследить ученые», — отмечает эксперт.

По словам синоптика, нельзя сказать, что холодный июнь — это аномалия, первый месяц лета не в первый раз такой прохладный.

Синоптики обещают, июль в Петербурге будет не жарким, но и не таким холодным как июнь. Но все же эксперты предостерегают от долгосрочных прогнозов.